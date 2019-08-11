容易受傷的神經─甲狀腺手術的難處

和病人商討治療甲狀腺病治療方案，手術往往是最徹底和成效最高的方法。但病人都會帶點擔心和憂慮，除了擔心疤痕影響美觀，也憂慮手術的風險和出現併發症。很多病人都會提及手術後，擔心不能再說話，變成啞巴一樣。其實，這與游走於甲狀腺、氣管與食道之間兩條容易受傷的神經有關。它們叫作喉返神經（Recurrent Laryngeal Nerve），左右各一，控制着你左右聲帶的活動。一旦神經受損，聲帶就好像中風病人一樣，不能活動自如。



說話聲音會變得沙啞，聲量也大大減少。說話時也會比較吃力，往往不能作長時間交談，連傾電話也不能隨心所欲。除了說話以外，喉返神經受損的病人容易嗆喉咳嗽，嚴重的個案，還會出現穩性吸入性肺炎（silent aspiration pneumonia）。雖然不是啞巴，但這也帶來平日生活上很多的不便。



【幼細的喉返神經提升甲狀腺手術的難度】

喉返神經如橡筋般幼，外科醫生先要在芸芸組織中找到這條幼細的神經線，把它從其他組織分離出來，不能切斷，也不能令它受傷導致功能受損。只是輕輕一拉或是把神經壓一下，它便失去功能。這增加了甲狀腺手術的難度，亦令甲狀腺手術成為其中一種精細手術的原因。



游離神經過程中，醫生不能作太大的拉扯動作，往往是一毫米一毫米地進行，要果斷，也要精確細心行事。這條神經猶如初生嬰兒一樣，精緻也容易受傷，需要我們小心呵護。雖然它是如此容易受 傷，但病人也不需要諱疾忌醫。若真的有需要接受手術，由經驗豐富的甲狀腺外科醫生為你進行甲狀腺手術，神經受傷的機會也只是大約1%。



外科專科黃啟斌醫生