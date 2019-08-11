GANKER EX　人機一體機甲格鬥

如果你有睇荷里活電影《鐵甲鋼拳》的話，都會想像男主角Hugh Jackman般，操縱着機械人在擂台上格鬥激戰吧，現在就有機會了，因為GJS工匠社推出最新格鬥機械人GANKER EX，引進空間定位技術，只需透過一個可以掛在腰間的遙控器，就能人機一體控制機械人進行格鬥，機械人被攻擊時會自動扣血，要準繩地擊中要害才能得勝，很考玩家技術。此外，玩家還可以為機械人配置專屬的盔甲和兵器，從而提升戰鬥力，更可以發揮想像力將機械人外形改造為高達、渣古等大家熟悉的造型，玩法多樣夠晒靈活。



人機一體的操縱系統是GANKER EX的最大賣點，每個機械人都附設一個遙控器，遙控器以WiFi無線連接機械人，遙控器外形獨特，就像在一個方形盒子上裝置一個T形的操縱手柄，玩家只需扭動操縱手柄的左右端，就能實時控制機械人的手部動作，靈活做出揮拳或防守等，而拉動手柄正中，就能控制機械人移動，埋身攻擊或高速離開都難不到它，配合空間定位技術，更能實現高速轉彎，可以繞至敵人背後攻擊，靈活性極強，為了方便操縱，遙控器可配置腰帶，掛在腰上操縱時就更得心應手。



可能有人會有疑問當兩個機械人互鬥打埋一團時，到底怎樣才能分勝負?廠方都有考慮此點，故在機械人身上設有7組發光的電子計分部位，內置壓力傳感器，當被攻擊時會自動扣血，更會因應攻擊力度而有不同程度的扣血，玩家可透過app在手機上實時確認血量，所以致勝之道不是盲目出招，至是對準要害重點攻擊，當一方機械人的血槽被扣至零時就會自動鎖死停止動作，勝負往往決定在一瞬間。



為了實現高速移動，廠方放棄了複雜的兩足式步行，而為機械人設置四條腿部，每腿部均配置有摩打，配合腿底的車輪，就能實現360度無死角急速移動，最高速可達到每秒5米，加上九軸底盤系統，更能做出精準的走位，而且GANKER EX反應極之靈敏，打破傳統機械人玩具反應總是慢吞吞的固有印象。此外，每個GANKER EX都能穿上專屬的盔甲，玩者可將盔甲簡單地裝置在骨架，全程毋須螺絲，而且廠方亦公開了盔甲的標準尺寸，玩家可自行創作出不同造型的盔甲給機械人穿上，變成獨一無二的GANKER EX版高達、渣古都無問題。如果你夠細心的話，更會發現機械人手部設有USB插口，插口接通機體電源，原來是為將來配置供電式武器，如BB彈槍砲或發光刀劍等等，可玩性極高。

