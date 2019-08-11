廷布體驗　不丹的傳統日常

神秘的不丹，處處都是矮小民房，房子外觀都畫滿代表吉祥的圖案，要入內參觀，卻不容易，幸好在不丹的首都廷布（Thimphu）就有所不丹生活文化博物館（Simply Bhutan），給對不丹文化大感好奇的你，大開方便之門，隨時都可入內體驗不丹的傳統生活。遊客入內，首先會在不丹「民居」坐下，然後有穿着不丹傳統服的女生給來賓倒酒，示範一般不丹人款客之道；再來就在幾幅壁畫前，為你講解不丹傳統舞蹈，例如他們在傳統節日中常跳的面具舞，還會略述不丹人崇拜陽具的奇異傳統；遊客甚至可拿起農具，跟她們一起齊跳不丹農民傳統的莊稼舞，讓你親身感受不丹人純樸的快樂。



特別一提的是，現場工作人員都很年輕，原來這博物館原為一項青年就業計劃，因就業機會不足問題，一直困擾不丹政府，而這計劃正好可強化不丹年輕的生活技能，也能有效保育不丹傳統風俗及文化，可說一舉多得。在博物館內除可參觀各個不丹「模擬」民房，也可體驗一些不丹傳統國術，特別好玩的是射箭，你大可穿上不丹傳統服上陣，展露兩手不丹男兒英姿，拍照打卡都已夠威。



不丹生活文化博物館（Simply Bhutan）

地址：Genyen Lam, Thimphu

開放時間：9:30am-5:00pm（冬季9:30am-4:30pm）

入場費：BTN300（約HK$33）

網址：simplybhutan.bt

旅行團：康泰旅行社不丹 6天人間純淨之旅（DTY06-ZSD），行程包括帕羅、延布和普那卡，出發日期12月25日，團費每位HK$17,999起。

網址：http://www.hongthai.com/view/bhutan.htm

鳴謝：康泰旅行社



