【決性11點】亂世情侶

有人說「生於亂世，有種責任」，但當不少人都在為未來努力爭取，甚至毅然放棄大好前途，勇敢走出去的時候，卻仍然有人只掛着談情說愛，風花雪月，彷彿身邊發生的任何事都與她無關。你或你的伴侶，又是不是這類人呢？



Q.當你看到電視直播，催淚煙在地鐵站四散，途人爭相走避的畫面，你腦中首先想到的是？



A.如果普通市民路過點算？

B.最衰啲示威者衝入地鐵啦！

C.邊個落指示？完全罔顧人命安全！

D.唔關我事，好彩我唔喺現場！



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答案分析



A.大愛無畏

你是那種懂得體諒別人、細心分析情況的人，在了解事情經過前不會妄下定論。而且你有同理心，無論你是否同意對方的做法，但若他在你面前受傷，你也會主動伸出援手。



B.盲目偏執

你性格固執主觀，對認定的事情會深信不疑，一面倒的支持，無論別人如何把證據放在你面前，希望你認清事實，你也拒絕接收、拒絕溝通，錯判形勢或許最終會讓你受到傷害。



C.同仇敵愾

面對不公義的事情，你會主動發聲，不會假裝看不到，近日發生的事情讓你積累了不少怨氣，就快谷爆，是時候找個適當方法發洩一下情緒，以免自己谷到病，激壞身體。



D.置身事外

到底你有沒有看新聞，有否了解過身邊發生何事？如果到了現在你仍然認為社會上正發生的事情和你無關，很明顯你只活在自己的世界，對一切事情漠不關心，這樣的人生也未免太可悲了……