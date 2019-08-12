從閱讀習慣推測孩子的行為及親子關係

很多直資及私立小學面試過程都會涉及閱讀，當中包括朗讀、講故事或在等候過程中拿書本自由閱讀。很多校長在簡介會都提醒家長，從小要培養小朋友閱讀習慣，打好語文根基。有時家長問卷或家長面試，亦會被問及孩子的閱讀習慣或是否有親子閱讀時間。但是大家有沒有想到，家長從小建立與孩子一起閱讀，是一個建立和諧家庭關係的基石？



【親子閱讀VS打罵次數】

最近我讀了一份由美國Rutgers University兒科教授Dr. Manual Jimenez，在今年六月Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics所刊登的研究報告。研究人員在美國20個不同城市收集了2,165位媽媽的訪問調查數據，她們來自不同城市、社會階層、種族、婚姻及經濟狀況。小朋友分別在一歲、三歲及五歲時，研究員會探訪這些媽媽。研究主要收集她們由孩子一歲開始，每星期親子閱讀的次數，以及由三歲開始，每年打罵兒女的平均次數。



研究結果指出，家長從小與孩子每周一起閱讀的次數，與孩子惡劣行為程度及家長需要使用比較嚴厲的教養方法（Harsh Parenting，包括體罰或辱罵）成了一個反比。簡單來說，親子閱讀次數愈頻密，孩子會比較聽教，要打罵的次數自然就會較少。



【何時適宜進行親子閱讀？】

箇中的道理不難去解釋。親子閱讀除了加強了親子關係之外，孩子從閱讀過程中亦可以學習不同故事背後的意義。正如我們最近在故事班裏與同學分享了一個有關導盲犬受訓練的故事，故事教導了學生有很多人需要我們幫助，以及我們不要因為一些小失敗而放棄目標。



由此可見，閱讀及講故事習慣除了能夠評估到孩子的語文及認知水平外，它亦可給學校一些孩子日常行為指標及家庭親子關係的啟示。我鼓勵家長每天都應該在孩子未休息前與他們一起講故事及閱讀，最好不要在臨睡前做；試問孩子已經疲倦並準備睡覺，講故事給他們聽都未必會聽得入耳。多些問孩子有關故事的內容，以及自由地讓孩子表達自己的意見。持之以恒，你會看到孩子無論在語文、認知、德育、行為、人際及親子關係會有不斷的進步。





Profile

伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監

