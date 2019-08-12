東沖有料到：一個要認識的新地鐵站SamYot

曼谷剛開通了4個新的地鐵站讓大家試用，最中最受人關注的，莫過於Wat Mangkon 唐人街站及Sanam Chai大王宮站，但其實兩站之間的SamYot站亦同樣值得留意。話說該站位置正好接近「男人的浪漫」Mega Plaza，商場內有大量動漫相關的店舖，吸引不少動漫發燒友及愛收藏懷舊玩具的朋友光顧，以往主要是靠搭的士前往，今時今日可搭地鐵到訪。另外米芝蓮一星餐廳 「姐輝」亦可由此站步行到達，十分方便。與此同時，部分港人也愛到曼谷尋找汽車及摩托零件用品，離SamYot站不遠處亦有專賣相關產品的專區，而且該站附近還有一個地道古舊商場The Old Siam，若你對以上推介有興趣的話，不妨搭地鐵去睇睇。

這幾個新站現時正免費讓大家乘搭，乘客於4個站穿梭都不用收費。若你由Terminal 21的Sukhumvit站或Silom站前往這些新站， 必須要到Hua Lamphong站，再花16泰銖才可到唐人街站。留意這些新站的開放時間為每天上午10點至下午4點，千萬別樂而忘返，否則便沒有回程地鐵的了！



胡慧沖

