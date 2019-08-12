三界五行：鬼節文化　代代相傳

中西方文化存在一定差異，中國的盂蘭節與西方的萬聖節，雖然都是鬼節，但過節的氣氛與方式卻迥然不同。



盂蘭節基本有四個元素，首先是祭祀自家的祖先；第二是在街邊燒衣，拜祭遊魂野鬼；第三是做善事，關懷長者，尤其是老弱病殘，送上平安米、食油、糖果、零食、衣物；第四是演神功戲，由街坊集資請戲班演出神功戲，免費欣賞，長者懷舊，也讓年輕人認識傳統藝術。



萬聖節本來是宗教節日，在每年10月31日舉行諸聖節前夜彌撒，彌撒後燃點篝火慶祝豐收，享受美食，懷念先人。後來，宗教氣氛漸漸淡化，娛樂氣氛愈來愈濃，青少年把自己打扮成鬼鬼怪怪，認為可以嚇走妖魔，本意是「扮鬼嚇鬼」，今時今日，除了有小部分國家和地區仍舉行諸聖節前夕彌撒之外，絕大部分國家和地區都當作是狂歡節日，小朋友甚至「扮鬼嚇人」，逐家逐戶拍門索取糖果，收不到糖果就搗亂。到11月1日，快樂延續，開派對，食大餐（聖誕節以火雞為主角，萬聖節則以南瓜領航）。



對於鬼，中西方的應對方法大方向都是兩個，就是驅與捉。中國歷史上，驅鬼大師多數都是武將，例如關公、趙雲、尉遲恭、秦瓊。最著名的捉鬼大師是鍾馗。由於這些大師都是歷史上響噹噹的人物，鬼的存在，真確性更有說服力。



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