靈感煮意：【初階手工包】麥芽可可吐司
2019年08月12日 16:00
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麥芽可可吐司（作者提供）
初學者最適合做吐司類麵包，不過做得多吃得多，家人不悶自己都悶。所以今集的《靈感煮意》，我會教大家做一款同樣簡單，只是比平日多一層工夫，但已經可以做出比白吐司更好吃、更有趣味的「麥芽可可吐司」。立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！
材料（10塊）
白色
中筋麵粉 50克
速發酵母 1/8茶匙
全脂牛奶 25克
雞蛋 6克
淡味油 6克
啡色
高筋麵粉 80克
中筋麵粉 80克
黃糖 30克
可可粉 15克
海鹽 1/4茶匙
麥芽粉 2茶匙
速發酵母 3/4茶匙
全脂牛奶 80克
雞蛋 25克
淡味油 20克
餡
麥芽可可沖劑 3~4湯匙
另需少許牛奶掃麵糰表面
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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