靈感煮意：【初階手工包】麥芽可可吐司

初學者最適合做吐司類麵包，不過做得多吃得多，家人不悶自己都悶。所以今集的《靈感煮意》，我會教大家做一款同樣簡單，只是比平日多一層工夫，但已經可以做出比白吐司更好吃、更有趣味的「麥芽可可吐司」。立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！



材料（10塊）



白色

中筋麵粉 50克

速發酵母 1/8茶匙

全脂牛奶 25克

雞蛋 6克

淡味油 6克



啡色

高筋麵粉 80克

中筋麵粉 80克

黃糖 30克

可可粉 15克

海鹽 1/4茶匙

麥芽粉 2茶匙

速發酵母 3/4茶匙

全脂牛奶 80克

雞蛋 25克

淡味油 20克



餡

麥芽可可沖劑 3~4湯匙

另需少許牛奶掃麵糰表面



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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