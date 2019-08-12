靈感煮意：【初階手工包】麥芽可可吐司

2019年08月12日 16:00
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    麥芽可可吐司（作者提供）

    初學者最適合做吐司類麵包，不過做得多吃得多，家人不悶自己都悶。所以今集的《靈感煮意》，我會教大家做一款同樣簡單，只是比平日多一層工夫，但已經可以做出比白吐司更好吃、更有趣味的「麥芽可可吐司」。立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！

    材料（10塊）

    白色
    中筋麵粉　50克
    速發酵母　1/8茶匙
    全脂牛奶　25克
    雞蛋　　　6克
    淡味油　　6克

    啡色
    高筋麵粉　80克
    中筋麵粉　80克
    黃糖　　　30克
    可可粉　　15克
    海鹽　　　1/4茶匙
    麥芽粉　　2茶匙
    速發酵母　3/4茶匙
    全脂牛奶　80克
    雞蛋　　　25克
    淡味油　　20克


    麥芽可可沖劑　3~4湯匙
    另需少許牛奶掃麵糰表面

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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