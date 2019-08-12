新海誠睽違3年之作　《天氣之子》扣人心弦

新海誠於2016年憑《你的名字。》成為繼宮崎駿後，第2位突破百億日圓票房的動畫導演。相隔3年，新作《天氣之子》剛剛上映，畫面貫徹其細膩風格，無論是天空層次分明的白雲，還是下雨時的街頭角落，都畫得如實境一樣；配以RADWIMPS的原創音樂，勢成暑期必睇之作。



新海誠自細喜歡科幻作品，所以喜歡在自己執導的動畫滲入不可思議的科幻元素，上次《你的名字。》是靈魂互調及時間旅行，今次《天氣之子》則是控制天氣，加上意想不到的扭橋情節，吸引粉絲入場觀看。



為帶來新鮮感，今次配音特別起用新人，男主角森嶋帆高由18歲的醍醐虎汰朗聲演，他曾主演《飆速宅男》（港稱《破風弱男》）舞台劇的主角小野田，而懂得控制天氣的女主角天野陽菜則是由森七菜聲演，她曾演出多套電影及日劇，包括動畫改編真人電影《好想大聲說出心底的話。》等，帶來耳目一新的感覺。至於港人熟悉的日本影星小栗旬及本田翼，均有參與《天氣之子》的配音，相信能產生化學作用。



上次《你的名字。》之所以成功，與畫面配合得絲絲入扣的音樂功不可沒，新作繼續與日本搖滾樂隊RADWIMPS合作，新海誠早於2017年8月完成《天氣之子》劇本時，便將劇本送去RADWIMPS主音野田洋次郎手上。新海誠曾在訪問中表示：「我想知道野田洋次郎看完劇本後，會創作出甚麼風格的音樂。後來我收到他的主題曲，在腦海中便慢慢浮現出電影畫面。」先有音樂後有畫面，這就是新海誠動畫！由於想炮製出與《你的名字。》截然不同的風格，故找來既是歌手亦是女優的三浦透子主唱，新海誠讚她的歌聲能發揮出超越個人的感情。