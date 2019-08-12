開箱男：Onkyo SHIDO　電競手遊享受7.1音效

Onkyo一向出開高階擴音機，但為迎合電競熱潮，推出一個叫《SHIDO》的全新獨立品牌，名稱來自日文「士道」，品牌Logo參考了日本武士頭盔的半月裝飾，首款產品就是電競耳機SHIDO:001，及USB耳擴控制器SHIDO:002。有別於市場上閃到令人頭痛的電競耳機，SHIDO:001沒有裝置華而不實的LED燈，耳機以黑、藍、金為主色，典雅高階感盡現。同時內置大口徑50mm釹磁鐵單元，支援10Hz-28kHz頻率響應，特別是10Hz低頻極之震撼，用來打射擊或格鬥Game都會令刺激感大增，附設有可拆除及調節角度的麥克風，與隊友溝通打團體戰時就更方便了。



同廠亦推出USB耳擴控制器SHIDO:002，只需透過USB Type C輸入音訊及供電，就能為平平無奇的立體聲音訊模擬為7.1音效，不單大大提升包圍感，就連聲音定位都很清準，同時更備有5種預設的EQ音效遊戲模式，玩各款遊戲都同樣適合，除了可接駁電腦外，亦能連接手機，打機之餘，用7.1音效睇戲煲劇亦相當靚聲，靈活性一流。

