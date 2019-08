呈現不一樣的內在美　Palladium Pallakix

審美眼光從來都是因人而異,美與醜沒有絕對,尤其於網絡世代,「看」得見的「美」亦未必是真實一面。法國鞋履品牌Palladium今個秋冬就以Ugly but Beautiful為季度主題,鼓勵大家有主見地建立出自我審美標準,學會欣賞藏於表面下的內在美。今季主打的全新鞋款Pallakix,設計就以Pampa 2.0為基礎並結合Pallaphoenix外底而成,合二為一的Fusion設計從來都不易討好大眾,而且往往亦好容易得失傳統派與革新派,Love or Hate?Ugly or Beautiful?都不重要,只要腳踏Pallakix展現出自己最美一面已經勝過一切。



此外,Palladium繼上季推出以環保物料打造的Pampa Hi Organic大受捧場後,今季亦推出全新鞋款Pampa Earth,同樣以Pampa Hi鞋款為基礎,鞋身就採用Organic Canvas有機棉織帆布並結合15-20%可循環再造的環保物料製作,以PET Bottle Recycling技術製成的環保素材亦有用於鞋籠部分,比起前作用上更多環保物料去打造。與此同時,繼上季與Smiley攜手推出聯名版鞋款後,今季雙方亦再度合作,將有趣可愛的哈哈笑圖案分別運用到鞋側膠章、鞋帶及鞋籠印花當中,將開心歡欣感覺注入到防水透氣的Pampa Puddle LT+WPD鞋款之上。