MB＆F鑲鑽女裝陀飛輪　設計別具巧思

MB&F憑着科幻前衞的設計，近年在鐘錶界人氣急升，然而品牌的設計都是剛陽味設計為主，不太適合女士佩戴。今年品牌終於為女士們設計首枚女裝鋼錶──Legacy Machine FlyingT。



腕錶貫徹品牌的科幻風格，採用3D立體設計，白金圓形錶殼飾以鑲鑽弧形錶圈及修長錶耳，凸弧形的藍寶石水晶錶鏡設計，全面展示品牌專為腕錶研發的LM Flying T機芯。機芯上的飛行陀飛輪以2.5Hz擺頻靜靜地起伏運作着。陀飛輪置於機芯上方，作為機芯的動力裝置結構就在藍寶石水晶穹頂的頂端。陀飛輪框架上半部的頂端點綴一顆隨着飛行陀飛輪轉動的鑽石，在轉動之間散發耀眼光芒。7時位置設有小錶盤顯示時間，飾以優雅的藍色蛇紋造型小時與分鐘指針。此時分小錶盤採用560度傾斜設計，只有佩戴者能夠判讀時間資訊，低調的手法展現LM FlyingT的獨特性。透明錶底設計，自動上鏈擺陀鐫刻以3D立體紅金太陽光芒展現，為 LM FlyingT提供四天動力儲存。