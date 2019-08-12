《陰陽路》冷知識　古天樂自創靈異揮手最嚇人

農曆七月十四是民間的鬼節，傳說當天陰曹地府會放出鬼魂，民間就會進行祭祀鬼魂活動，你又有無膽在鬼節當天睇吓鬼片應節呢？講起香港影壇最有代表性的鬼片，《陰陽路》系列認了第一，相信都沒有其他片敢認第二，第一套《陰陽路》是在1997年上映，由譚朗昌、鄭偉文、邱禮濤聯合執導，演員則有大家熟識的古天樂、蔡少芬、雷宇揚、麥家琪及羅蘭。雖說是電影長片，但《陰陽路》是由四個小故事組合成，分別是《抄墓碑》、《陰陽路》、《紅噹噹》、《陀地位》，早前6月剛推出推出數碼修復的藍光光碟，粉絲一定要買來珍藏。



不知不覺，原來《陰陽路》已拍了十九集之多，是香港電影史上最長壽的恐怖片，由1997年的第一集至2003年的第十九集，導演邱禮濤可說是當中的靈魂人物，他執導第二至第六集，到了第七集，則由南燕執導。由第八集起，為了減輕成本，放棄了傳統菲林，而改用數碼拍攝，亦開始起用一些新進導演，故事方面，則以羅蘭飾演的畢氏龍娣配上雷宇揚、張豪龍等為骨幹。而2017年邱禮濤執導的《常在你左右》，是為紀念《陰陽路》20周年而製作，更找回早期系列中出場率極高的古天樂演出，但片名並沒有陰陽路三個字，故粉絲只當是精神續作，而不正式歸入《陰陽路》系列中。



提起《陰陽路》系列的招牌演員，除了羅蘭外，古天樂亦相當深入民心，他在系列頭7集中死了6次之多，當中影迷最記得的是他在第一集中的靈異揮手，觀眾睇到這幕才恍然大悟知道他原來已死去多時，嚇壞了不少影迷，後來他在訪問中分享，這個動作是原來是他拍攝時自行加上去的，偶發的一個創作，從此成為經典。他亦曾分享拍《陰陽路》時的心得，例如如果角色因劇情而在戲中死去的話，一定要收個紅包，去墳場拍戲時，千萬不要碰到墓碑，更不能坐墳頭上，不愧是拍開鬼片的演員。