【深夜字聊】緊張關頭叫外賣

雖然家陣外賣App好方便，但係仍然有唔少人喜歡打電話叫外賣，而大家有冇諗過外賣店會收到一啲古怪客人嘅Order呢？呢位自稱喺外賣薄餅店工作嘅網民表示，曾經有以下嘅經歷，佢話：「有晚大約八點半收到個電話，對方係一位女士，佢一邊落Order一邊喘氣，甚至發出呻吟聲，作為專業嘅我梗係唔會理，但個腦海卻難免會出現畫面，最離譜係聽到佢細細聲話：『快啲啦！我就快到喇！』嗰一刻，我真係忍唔住出現生理反應！其實唔止呢單，有次試過一位男士落Order，期間佢突然大嗌：『你咁多X嘅？』我差啲忍唔住笑咗出嚟呀！」



網友神回應：



好想睇：我好想知道嗰個「X」係乜嘢嘢嚟？大佬呀！講嘢唔好講一半得唔得？你都搞到我好有畫面呀！



十十古：係囉，點解有啲人鍾意做緊嘢時落柯打嘅呢？我都試過接過類似嘅電話，我都係扮唔知咁繼續幫佢落單，而對方亦唔係第一次咁做，我哋成間舖都知。



Annie：哈哈！其實個男人有冇諗過接柯打同送外賣嘅會係同一個人呢？如果係嘅話，真係幾搞笑，只係做得出嘅人，應該都唔會驚畀人知。



Rabbit：其實咁樣做唔係咁好囉，如果接Order嗰個唔介意就話啫，若然對方覺得你咁做係種騷擾嘅話，後果都可大可小。



