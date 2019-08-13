香港估估吓：無奈你最夠刺激我！

近十年，K-Pop男團完全肆虐全球女性，誰叫她們的男孩好像總是特別吸引，唱得Rap得跳得演得搞笑又得，真是無乜唔得，反觀本地男團，雖說每每曇花一現，但數吓數吓卻是一隊又一隊，而近來最受矚目當然是BOYZ，本來當事人及一眾粉絲都等待9月14日的團體首個演唱會，誰料人算不如BB算，中途變卦如核彈爆發，粉碎了本來的計劃，一轉身變為成員之一關智斌(Kenny)的個人演唱會，而公司仝人更拍心口和應，實名支持的分別有容祖兒、古巨基、張敬軒、Twins。可見計劃雖趕不上變化，但是福不是禍，是禍擋不過，變動也未必是壞事。



回顧BOYZ的歷史，一直都是變動中成長，2003年創團成員是Kenny和張致恒(Steven)，由於有Twins珠玉在前，所以他們是打着「男版Twins」的旗號出道，二人又唱又跳《Lala世界》都佷受落，卻意想不到是慢歌《死性不改》紅出人氣，由於這歌在沒有大做的情況下廣受歡迎，後來還製作了跟Twins合唱的版本，到現在仍然是年輕人喜愛的熱唱K歌。事實這首歌的歌詞一直都好「中」，甚麼「同伴也話我傻喜歡受挫」、「寧願情敵再傷我」、「如我沒有你的愛我沒法活得來」，特別是「人天生根本都不可以愛死身邊的一個」，竟然多年後正正道出其中一位成員的混亂感情狀況，簡直如預言書。



BOYZ出道時本叫Boy'z，後來多番人事變遷也曾改稱為Sun Boy'z，及至2010年Kenny和Steven重組時，有感二人已經大個仔，便改稱為BOYZ。常說人與人之間總是有緣分連結，當初Kenny和Steven成團出道時都只是十來廿歲的小夥子，也曾傳出二人不和甚至打架的消息，後來二人重組也大方承認，當時只是「郁手郁腳」，而在各自經歷了不同的人與事後，友誼反更見真摰，更一直有傳內地掘金成功的Kenny，曾多次於金錢上義助Steven，實在是「相愛相殺」好巴打。



如今紛擾事暫告一段落，Kenny落實舉行個人演唱會，相信他的粉絲最開心。其實死性是否不能改呢？只在乎自己肯不肯放低吧！祝Kenny個唱成功！





《死性不改》

作曲：黃敬佩

作詞：張佳添

主唱：BOYZ



再見了我的寵愛 誰願接受這種意外

你讚我天生可愛 不願看着我離開

同伴也話我傻 喜歡受挫

寧願情敵再傷我



人天生根本都不可以愛死身邊的一個

無奈你最夠刺激我 凡事也治到我

幾多黑心的教唆 我亦捱得過

來煽風 來點火 就擊到我麼

誰戀愛就多障礙 死性我不想改

如我沒有你的愛 我沒法活得來

情人的存在是我從來都志在

難在我拱手讓愛



我怕可一不可再 難道你被愛都有害

我確信天真不會錯 威力會移山填海

同伴也話我傻 喜歡受挫

寧願情敵再傷我



人天生根本都不可以愛死身邊的一個

無奈你最夠刺激我 凡事也治到我

幾多黑心的教唆我亦捱得過

來煽風 來點火 就擊到我麼

誰戀愛就多障礙 死性我不想改

如我沒有你的愛 我沒法活得來

情人的存在是我從來都志在

難在我拱手讓愛



人天生根本都不可以愛死身邊的一個

無奈你最夠刺激我 凡事也治到我

幾多黑心的教唆 我亦捱得過

來煽風 來點火 就擊到我麼

誰戀愛就多障礙 死性我不想改

如我沒有你的愛 我沒法活得來

情人的存在是我從來都志在

難在我拱手讓愛



聽歌時間：https://bit.ly/2ZNRrvW



Twins合唱版：https://bit.ly/33oR1hC

