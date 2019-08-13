香港估估吓：無奈你最夠刺激我！

2019年08月13日 08:00
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    Kenny天生聲線較陰柔，故有小斌女之稱，經歷內地發展後，Kenny也隨着潮流操肌，佬味上揚。（設計圖片〉

    近十年，K-Pop男團完全肆虐全球女性，誰叫她們的男孩好像總是特別吸引，唱得Rap得跳得演得搞笑又得，真是無乜唔得，反觀本地男團，雖說每每曇花一現，但數吓數吓卻是一隊又一隊，而近來最受矚目當然是BOYZ，本來當事人及一眾粉絲都等待9月14日的團體首個演唱會，誰料人算不如BB算，中途變卦如核彈爆發，粉碎了本來的計劃，一轉身變為成員之一關智斌(Kenny)的個人演唱會，而公司仝人更拍心口和應，實名支持的分別有容祖兒、古巨基、張敬軒、Twins。可見計劃雖趕不上變化，但是福不是禍，是禍擋不過，變動也未必是壞事。

    回顧BOYZ的歷史，一直都是變動中成長，2003年創團成員是Kenny和張致恒(Steven)，由於有Twins珠玉在前，所以他們是打着「男版Twins」的旗號出道，二人又唱又跳《Lala世界》都佷受落，卻意想不到是慢歌《死性不改》紅出人氣，由於這歌在沒有大做的情況下廣受歡迎，後來還製作了跟Twins合唱的版本，到現在仍然是年輕人喜愛的熱唱K歌。事實這首歌的歌詞一直都好「中」，甚麼「同伴也話我傻喜歡受挫」、「寧願情敵再傷我」、「如我沒有你的愛我沒法活得來」，特別是「人天生根本都不可以愛死身邊的一個」，竟然多年後正正道出其中一位成員的混亂感情狀況，簡直如預言書。

    BOYZ出道時本叫Boy'z，後來多番人事變遷也曾改稱為Sun Boy'z，及至2010年Kenny和Steven重組時，有感二人已經大個仔，便改稱為BOYZ。常說人與人之間總是有緣分連結，當初Kenny和Steven成團出道時都只是十來廿歲的小夥子，也曾傳出二人不和甚至打架的消息，後來二人重組也大方承認，當時只是「郁手郁腳」，而在各自經歷了不同的人與事後，友誼反更見真摰，更一直有傳內地掘金成功的Kenny，曾多次於金錢上義助Steven，實在是「相愛相殺」好巴打。

    如今紛擾事暫告一段落，Kenny落實舉行個人演唱會，相信他的粉絲最開心。其實死性是否不能改呢？只在乎自己肯不肯放低吧！祝Kenny個唱成功！


    《死性不改》
    作曲：黃敬佩
    作詞：張佳添
    主唱：BOYZ

    再見了我的寵愛　誰願接受這種意外
    你讚我天生可愛　不願看着我離開
    同伴也話我傻　喜歡受挫　
    寧願情敵再傷我

    人天生根本都不可以愛死身邊的一個
    無奈你最夠刺激我　凡事也治到我
    幾多黑心的教唆　我亦捱得過
    來煽風　來點火　就擊到我麼
    誰戀愛就多障礙　死性我不想改
    如我沒有你的愛　我沒法活得來
    情人的存在是我從來都志在
    難在我拱手讓愛

    我怕可一不可再　難道你被愛都有害
    我確信天真不會錯　威力會移山填海
    同伴也話我傻　喜歡受挫
    寧願情敵再傷我

    人天生根本都不可以愛死身邊的一個
    無奈你最夠刺激我　凡事也治到我
    幾多黑心的教唆我亦捱得過
    來煽風　來點火　就擊到我麼
    誰戀愛就多障礙　死性我不想改
    如我沒有你的愛　我沒法活得來
    情人的存在是我從來都志在
    難在我拱手讓愛

    人天生根本都不可以愛死身邊的一個
    無奈你最夠刺激我　凡事也治到我
    幾多黑心的教唆　我亦捱得過
    來煽風　來點火　就擊到我麼
    誰戀愛就多障礙　死性我不想改
    如我沒有你的愛　我沒法活得來
    情人的存在是我從來都志在
    難在我拱手讓愛

    聽歌時間：https://bit.ly/2ZNRrvW

    Twins合唱版：https://bit.ly/33oR1hC