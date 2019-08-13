準備開學！脊醫教路嚴選書包

還有20多天，一眾學生哥又要背上沉甸甸的書包上課，然而他們正值發育年齡，背部長期負重會影響脊骨發展。不想子女的健康受威脅？不妨聽聽脊醫的意見，讓學童能輕鬆上學。



宜嚴選書包的款式

兒童脊科基金榮譽顧問脊醫孫龍指出，書包過重，有機會令學童身體向前傾，導致寒背、肌肉不平衡、頸膊痠痛，甚至是脊骨錯位等嚴重問題。因此，在選購書包時，應挑選質料輕盈的款式，減低肩頸負擔，亦應盡量使用背囊式設計，兩邊的肩帶必須寬闊，並附有軟墊，將壓力平均分布於兩肩上。另外，書包最好備有胸帶、腰帶和內設固定扣帶，執拾書包時，應把較重的書本放近背部、較輕的物品則放於書包最外邊部分，可使學童較易借力，以令重量靠近背部，把壓力分散至盆骨。



勿忽視孭書包姿勢

值得一提，即使書包重量沒超標，要是孭書包的姿勢不正確，亦會影響學童的脊骨神經健康，例如有些學童喜歡只孭一邊肩帶，但長期側孭，肩膊會不自覺地傾斜，可引致功能性的脊骨側彎。有些父母為了減輕子女的負擔，選擇拖拉式書包，但要檢視手拖架的高度是否適中，以防出現寒背。另外，拖拉式書包會比一般書包重，若子女在校時需要提着書包上樓梯，則不太適宜。