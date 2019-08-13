三界五行：驅鬼鎮宅　源於御用

關公去世後被道教尊為武聖，各朝皇帝都對關公封誥，名銜很多，簡稱為關帝，民間很多善信在家中供奉。關帝面如重棗，俗稱「紅面關公」，紅色是鬼最害怕的顏色，所以不敢入宅。趙雲也是一員猛將，與關羽、張飛、馬超、黃忠合稱「五虎將」，趙雲最驚天地泣鬼神的戰績就是百萬軍中藏阿斗，保護主公劉備的繼後香燈，所以被尊為小孩保護神。



秦瓊與尉遲恭本來是唐太宗兩員愛將，唐太宗在玄武門之變後，晚晚見鬼。秦瓊與尉遲恭自動請纓，兼職保安，門外守衞，鬼怪不敢入宮，後來唐太宗體諒兩位愛卿年事已高，命人繪畫秦瓊與尉遲恭畫像當作驅鬼門神，同樣奏效。至今這驅鬼門神畫像仍為平民百姓樂用。



另一位為平民百姓守宅的大師鍾馗，既驅鬼又捉鬼，但奇就奇在鍾馗生前得不到皇恩，死後才被封為御用捉鬼大師。話說唐明皇夢中被眾多小鬼纏身，幸好來了一隻大鬼，把所有小鬼捉拿吃了，唐明皇問大鬼是誰？答道我是鍾馗，當年考狀元不第撞柱而死，蒙你賜狀元規格厚葬，今晚救駕報恩。唐明皇醒後，急召御用畫師吳道子，詳述夢境，吳道子即席揮毫畫了鍾馗像，此像與他夢中所見一模一樣。問曾經見過此人沒有？答沒有。唐明皇更覺得奇怪，視鍾馗為神，封「賜福鎮宅聖君」，命天下貼鍾馗像保平安。由於唐太宗與唐明皇此後都勵精圖治，國泰民安，所以驅鬼門神與鍾馗畫像，至今仍被尊為鎮宅法器。



方向宇