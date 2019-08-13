着數曬：終於等到香港迪士尼推港人專享住宿優惠

夏日熱辣辣，玩水就最啱，趁暑假尾聲，不如去香港迪士尼樂園度假區濕身盡興！由即日起至8月31日，只要你是香港居民，就可享有樂園度假區三間酒店推出的夏日酒店房間優惠，以優惠價入住酒店標準客房或海景客房，更可以參加一系列彼思主題的手工藝活動、水樂活動及全新「泡泡夏日派對」，由朝玩到晚。



抵住之餘，連餐飲都有折扣，於翠樂庭餐廳或米奇廚師餐廳，以正價享用兩位自助晚餐即享港幣$200餐飲折扣，一家大小齊齊投入「食、玩、住」的繽紛暑假。雖然優惠內容不包括樂園門票，但問心又怎抗拒入園誘惑？樂園現正舉行「迪士尼反斗夏日 – 大玩水花」活動，可以和歷來最強陣容的彼思好友齊齊狂歡。升級版「Pixar水花大街派對！」以更強勁彼思好友陣容出巡，載歌載舞，加上全新大型噴水花車及加碼的水花沿途四射，真係由頭濕到落腳，當然不少得一系列「打卡」必選主題美食和商品啦！



香港居民專享 ︰夏日酒店房間優惠

訂房日期：即日至2019年8月31日（只限持有有效香港身份證明文件之香港居民）

入住日期：即日起2019年8月31日（退房日期須為2019年9月1日或之前）

訂房方法：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/summer-staycation-2019/