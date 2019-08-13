清清哋　炒個西蘭花雞肉送飯

西蘭花炒雞肉這道家常菜，幾乎每個人都吃過，但大家亦應該試過西蘭花唔入味、雞肉又老又嚡、醬汁又稀又無味的情況！IG@thewoksoflife就教大家炒出鑊氣十足又美味西蘭花炒雞肉。



先將雞肉醃至入味後煎至9成熟備用，咁就唔怕在鑊肉炒來炒去未熟或易變老。建議西蘭花先汆水，想爽口一點可烚30秒至1分鐘，要軟腍一點則可烚長些時間。



烹調時先以蒜、薑和紹興酒起鑊，將生抽、雞湯、麻油等調味料煮至濃稠，才放入雞肉和西蘭花兜勻即成。這樣西蘭花能保持嫩綠、雞肉又嫩滑入味，用來送飯，啖啖惹味，連小朋友都可以KO一整碟吧！



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雞肉材料：

無骨雞肉 340克

水 3湯匙

蠔油 1湯匙

粟粉 1茶匙

植物油 1.5茶匙



其他材料：

雞湯 2/3杯

糖 1.5茶匙

老抽 2茶匙

生油 1.5茶匙

蠔油 1湯匙

麻油 1茶匙

白胡椒碎 1/8茶匙

西蘭花 300克

植物油 3湯匙

蒜蓉 2瓣

薑蓉 1/4茶匙

紹興酒 1湯匙

生粉水 2湯匙



做法：

1.雞肉材料中，雞肉切件後加其他配料醃肉。

2.西蘭花汆水30秒。

3.燒熱鑊加2湯匙植物油，加入雞肉炒約3分鐘撈起備用。

4.原鑊加1湯匙植物油，爆香蒜蓉和薑蓉，倒紹興酒、生抽、蠔油、麻油、白胡椒、雞湯和糖炒勻，下生粉水煮至濃稠。

5.加入雞肉和西蘭花炒勻，最後落老抽調味便成。