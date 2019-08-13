清清哋　炒個西蘭花雞肉送飯

2019年08月13日 15:00
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    清清哋　炒個西蘭花雞肉送飯

    西蘭花炒雞肉這道家常菜，幾乎每個人都吃過，但大家亦應該試過西蘭花唔入味、雞肉又老又嚡、醬汁又稀又無味的情況！IG@thewoksoflife就教大家炒出鑊氣十足又美味西蘭花炒雞肉。

    先將雞肉醃至入味後煎至9成熟備用，咁就唔怕在鑊肉炒來炒去未熟或易變老。建議西蘭花先汆水，想爽口一點可烚30秒至1分鐘，要軟腍一點則可烚長些時間。

    烹調時先以蒜、薑和紹興酒起鑊，將生抽、雞湯、麻油等調味料煮至濃稠，才放入雞肉和西蘭花兜勻即成。這樣西蘭花能保持嫩綠、雞肉又嫩滑入味，用來送飯，啖啖惹味，連小朋友都可以KO一整碟吧！

    網址：https://www.instagram.com/p/B0QufQbgHhQ/

    雞肉材料：
    無骨雞肉　340克
    水　3湯匙
    蠔油　1湯匙
    粟粉　1茶匙
    植物油　1.5茶匙

    其他材料：
    雞湯　2/3杯
    糖　1.5茶匙
    老抽　2茶匙
    生油　1.5茶匙
    蠔油　1湯匙
    麻油　1茶匙
    白胡椒碎　1/8茶匙
    西蘭花　300克
    植物油　3湯匙
    蒜蓉　2瓣
    薑蓉　1/4茶匙
    紹興酒　1湯匙
    生粉水　2湯匙

    做法：
    1.雞肉材料中，雞肉切件後加其他配料醃肉。
    2.西蘭花汆水30秒。
    3.燒熱鑊加2湯匙植物油，加入雞肉炒約3分鐘撈起備用。
    4.原鑊加1湯匙植物油，爆香蒜蓉和薑蓉，倒紹興酒、生抽、蠔油、麻油、白胡椒、雞湯和糖炒勻，下生粉水煮至濃稠。
    5.加入雞肉和西蘭花炒勻，最後落老抽調味便成。