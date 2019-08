:CHOCOOLATE攬住海綿寶寶開心迎夏日

繼2018年的首次合作,今個夏季:CHOCOOLATE再度為SPONGEBOB粉絲帶來驚喜,以SPONGEBOB以及他的好朋友PATRICK STAR,推出一系列色彩繽紛的聯乘單品。是次聯乘除了用上:CHOCOOLATE一貫的黑色、白色及灰色為主色調外,另外當然唔少得代表SPONGEBOB和PATRICK STAR的鮮黃色與粉紅色,打造出一個玩味十足的夏季系列。



設計師以SPONGEBOB及PATRICK STAR活潑可愛的形象設計出多款圖案印花Tee及配飾,為炎炎夏日添上歡樂氣氛。當中最值得推薦的是布滿SPONGEBOB和:CHOCOOLATE Logo的All Over Print印花圖案Tee,非常繽紛搶眼。此外,還有用上SPONGEBOB和PATRICK STAR大頭設計的可愛印花圖案Tee及以SPONGEBOB放在口袋設計的Pocket Tee,絕對是海綿寶寶粉絲必備的單品!



配飾方面,系列備有SPONGEBOB和:CHOCOOLATE Logo All Over Print圖案沙灘大毛巾及SPONGEBOB大頭圖案防水袋,是夏日陽光與海灘的必備單品!此外,系列更帶來SPONGEBOB造型電風扇,軟膠底座及SPONGEBOB造型外框可隨意分拆,風扇可以手提式或座枱式使用,更備有5種不同強度的風速,既可愛又實用,粉絲們切勿錯過!