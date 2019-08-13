池袋直擊　鹹蛋「巨超」啤爆你

Ultraman Festival（又譯：奧特曼嘉年華）是東京池袋Sunshinecity每年舉行的大型活動，今年也挾着最新鹹蛋超人「超人Taiga」日本首播之勢，再度在暑期舉行！雖然票價不便宜，但作為超人忠粉，怎也要親臨看看是否物有所值。甫踏入場，隨即被1:1的「七星俠」巨頭嚇了一跳，但似乎半點也嚇不到細路，還興奮合照。緊接便是一連串特攝場景，重現從昭和到平成，歷代超人打怪獸的經典場面，包括超人吉田vs積頓，牠可是第一隻能KO鹹蛋超人的超級怪獸呢。接下來超人太郎、超人之母、超人佳亞、帝拿等等身大場景都一一登場，最有趣是超人迪加，因為「戰場」底有玻璃圓罩，小朋友可踹進去，從低高角度望回超人大戰場面，夠晒臨場感。



在另一展區，還有歷代地球「反怪獸」隊員戰鬥制服展出，最正還有歷代超人鹹蛋變身的變身器實物展示，你從中會發現，原來變身器都有一代比一代大件，變身方法愈來愈複雜的趨勢，都不知他們如何隨身袋出街。展覽後段，終於輪到超人太郎之子、首位令和超人Taiga出場，參觀者都可走進大型拍攝棚中，跟超人太郎與超人Taiga兩父子一起合照；小朋友還可換上戰衣，在綠幕前給專人拍攝一段「變身」成超人Taiga的特效短片，變身超人美夢頓成真。



不過入場券最抵，是可免費包看一場超人舞台劇，如願加500日圓（約HK$37）更有台前靚位，劇中有多位鹹蛋超人出場，包括超人Taiga、超人Zero、超人之父及超人佳亞等，新舊幾代超人齊集激戰怪獸，配合舞台「射死光」效果，總算是值回票價。還要留意，現場不定時有超人出巡活動，要是幸運遇上你喜歡的超人，跟他握手合照就無憾了。



Ultraman Festival 2019

地址：東京都豊島區東池袋3-1-1「池袋Sunshinecity」 文化会館 4/F 展示ホールB

日期：即日至8月26日

時間：10:00am-5:30pm

入場費：成人2,300日圓（約HK$170）/中學生2,100（約HK$155）/小童1,600日圓（約HK$118）

網址：https://www.ulfes.com/2019/



