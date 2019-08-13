英國醫科畢業生如何回港成為執業醫生？

眾所周知，香港升讀醫科IB要求非常之高，原因是香港只有兩間大學可以提供醫科就讀，分別是香港大學和中文大學。筆者以香港大學醫科為例，上年成績在lower boundary的分數是IB 43分，已經是醫科生的最底層，當然不少學生是滿分入讀醫科的，因為每年香港都會出產至少20-30個狀元。所以很多IB學生如果有志從醫，但是成績又未達標，通常就會考慮英國醫科。



英國醫科就算名校如劍橋大學要求都是42分，倫敦大學就39分，所以不是想像之中高。但是問題在於可否回港就業呢？因為一旦選擇了英國醫科就是另一個6年時間的投資，其他科目只需3年便可，同學可以選擇即刻就業或者繼續進修，所以不論是時間投資或是學費投資，醫科的機會成本都是非常之高的，不容學生選錯，不然這條漫漫長路將會很難捱。



先不說英國醫科畢業後競爭力如何，學生學成畢業回港最重要的是可否成為執業醫生呢？香港畢業的醫科生當然不用擔心，因為醫管局與香港的大學已經有聯繫，學生畢業後是100%就業的。但是英國回流的學生需要在額外考試合格，才可以成為執業醫生。



這個醫科考試名叫LMCHK，專為海外回流學生而設，內裏分別有三個考試，分別是Professional Knowledge （專業知識）、Proficiency test in medical english （醫科英語測試）、Clinical examination （臨床考試）。



當中以英語測試合格率最高，根據2016-2018的數據合格率有接近90%。但是專業知識的考試合格率平均是20%，而臨床考試就是40%左右。每年考生大概有100-150人左右， 所以可以想像當中有至少7成的海外回流醫科生不能執業。不過當然要看同學本身資質，如果本身IB成績不俗，畢業於名牌英國大學，應該不會太差。但是英國醫科學校很多，有些就算IB 33-35分都會收的，不像香港只有兩間，要求去到43分，所以這是其中一個原因為何合格率偏低的原因。最後值得一提的是，就算LMCHK考試肥佬，都可以重考的，每年都有兩次機會，可以3月或9月考試。所以3月的失敗了，可以立刻考9月，不至於一試定生死。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣