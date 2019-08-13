搶得精明　美食博覽主攻高CP值搶手貨

人人都話去美食博覽掃平貨，但會場內有數百個攤位，大部分都推出至抵優惠去吸引消費者，就算屋企有地方存貨，都無可能見乜買乜吧！為免大家進入會場後選擇困難症發作，現在就挑選8款高性價比的產品，柴米油鹽、糧油麵食、健康產品式式俱備，總會合大家需要。



HK$1搶購營多米

HK$1買包米？你無睇錯，每日11時開始首10位可以用$1超值價搶購藜麥紫米、藜麥全穀米或藜麥茉莉香米其中一款。即使搶唔到，美食博覽期間亦會以優惠價發售。混合後口感比單吃藜麥細膩柔滑，蘊含豐富蛋白質、維他命、礦物質及食用纖維，對腸道有益並有抗氧化功效。

攤位編號：1B-B34、3C-D03



HK$100任揀娘惹醬

馬來西亞品牌總共帶來海南雞飯醬、新加坡叻沙醬、薑黃醬、蒜蓉薑黃醬、檳城蝦麵醬、辣蟹海鮮風味醬、娘惹咖喱風味醬、牛肉仁當風味醬共8款風味醬料，美食博覽期間HK$100可以任揀3隻口味，加HK$24更可額外換購一瓶用意大利農場鮮蛋製作的鹹蛋黃醬。

攤位編號：1B-B07



7折買健康飲品

想身形好似Coffee咁Fit，除了勤做運動之外，都可以試試她推介的健康飲品。美食博覽期間推出All-in-one套裝，包括超級蔬果鹼性綠粉、超級抗氧美肌紅粉及超級美纖酵素蛋白粉各1樽，另加送椰子纖維海鹽磨砂、椰子油沐浴露，以及自選赫紳磨坊全麥亞磨籽或亞麻籽糙米意粉，加埋慳咗超過HK$400。

攤位編號：3B-E10



搶購經典電車模型

相信大部分人對白豬仔嘜頭午餐肉都不會感到陌生，大家可以在會場內買到的罐頭禮包，內有超過30罐罐頭，平均只需HK$10罐，而每日首50位顧客更可獲贈與微影合作推出的限量版電車模型，極具收藏價值。

攤位編號：1A-C02



新西蘭蜂蜜平HK$100

如果一家人都是蜂蜜Fans，不妨趁美食博覽期間買定重量級2公斤新西蘭田園蜂蜜，即減HK$100，幫你慳番唔少錢。另外，被譽為「蜜中極品」的麥盧卡蜂蜜亦推出2件85折及買4送1優惠，中秋節除了送月餅又多一個選擇。

攤位編號：1C-E12



HK$50超值雜貨福袋

平時HK$50買包米都唔夠，現在只需HK$49就買到1公斤珍珠米、港式Biang Biang麵以及酸辣醬；另外亦有珍珠米及Biang Biang麵套裝、Biang Biang麵及酸辣醬套裝，全部加HK$1均可額外換購1瓶500毫升海鮮醬油，抵上加抵。

攤位編號：1B-B05



半價買減脂套裝

由健康食品公司推出的減脂優惠套裝，包括兩樽以洋車前子提煉的暢便產品及1樽有機奇亞籽，前者有助軟化及清除宿便，達到吸油瘦肚效果；後者則是蘊含Omega 3、維他命B、葉酸等營養的超級食物。原價超過700蚊，現於美食博覽以HK$330發售，更額外附送搖搖杯。

攤位編號：1C-E23



HK$120買麵送兩用旅行袋

經典即食麵品牌推出限量旅行袋套裝，裏面載有5包即食麵，以及棒烏冬、棒丁麵、上湯伊麵、上湯米粉、拿破崙番茄味即食麵各1包，還有1樽甘筍混合汁或提子混合汁合共11件產品。而搶眼的旅行袋可當作手推車或手挽袋，方便拖住去掃貨。

攤位編號：1D-D02