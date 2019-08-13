【紐約直擊】屏下指紋　Tab S6旗艦規格

Samsung剛於美國發表頂級平板Galaxy Tab S6，配備10.5吋的OLED屏幕，解像度2,560×1,600，並加入屏下指紋技術，令屏佔比進一步提高。它跟Note系手機一樣配備了S Pen，只是長度、重量更貼近真筆，手感更佳。惟留意機身沒有筆槽，S Pen是以磁力吸附在機背凹槽上，設計少見，裝筆後機背明顯凸起，保護套如何設計暫時未知。官方指充電10分鐘可提供10小時續航力，耐力十足！



Tab S6內置Snapdragon 855處理器，容量有6GB RAM＋128GB或8GB RAM+256GB兩款選擇，同樣內置7,040mAh大電池及AKG調音喇叭，支援杜比環繞音效Dolby Atmos，整體規格屬旗艦級數。鏡頭方面，後置13MP+5MP雙鏡頭模組，可拍攝123°超廣角及80°標準相片；前置鏡頭則有8MP，對應Live Focus功能。



Galaxy Tab S6將於8月23日在指定地區上市，Wi-Fi版售US$649起，LTE版售US$729起，折合約HK$5,092及HK$5,719。