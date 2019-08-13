【七月十四】《幻海奇情》恐怖排行榜

又到七月十四，又係時候講鬼古，對於七十後來說，電視史上最經典的鬼古，一定係在《歡樂今宵》時段推出的《幻海奇情》，每集一個故事，只有短短15分鐘，便已足以令大家驚到震！而且卡司非常強勁，連影帝發哥當然都演出過，難怪直到四十年後的今天，不少人談起依然津津樂道。今日就同大家細數《幻海奇情》恐怖排行榜，不妨搵番出嚟睇，應一應節！



第五位：《報紙》

主演：大AL

內容：大AL某天不慎撞傷頭，後來發現能看到翌日的報紙，於是他便用這方法賭錢致富，正當他過着幸福美滿的生活時，一天他看報紙，竟然發現自己死於車禍，而兇手正是他幾歲的兒子，於是他決定整天不出門，希望避過一劫。

恐怖之處：一個人預知自己的死期，其實就是最恐怖的一件事！



第四位：《靈魂附身》

主演：苗金鳳

內容：苗金鳳飾演阿昌的媽媽，一直叮囑兒子不要傷害飛進家中的昆蟲，因為她相當靈魂或會附在昆蟲之上，但阿昌不聽，捉了一隻蝴蝶並收在書裏，結果真的被鬼魂上了身，更打算以阿昌作替身……

恐怖之處：以大家都聽聞過，飛進家中的昆蟲有靈魂附身的傳說拍成劇集，中段更有陳立品飾演問米婆，非常經典！



第三位：《兆》

主演：甘國亮

內容：一大班人在郊外，講述自己恐怖的預兆，最先是王愛明，已經叫人心驚驚，接着甘國亮出場，講述一個更驚人的故事，話說他發現，家裏床邊的牆上有些污漬，經過一段日子後，污漬漸漸成人面輪廓，還在每晚發出笑聲，其後更變為明顯的人面，笑聲更比以前厲害……

恐怖之處：找來甘國亮演出，就是最成功之處！



第二位：《四人歸西》

主演：白茵

內容：白茵飾演的成嫂有天相約鄰居到家中開枱，她一家贏三家，至最後一舖時，前3家連續打「西」，叫糊中的成嫂亦摸到「西」，她「不信邪」照出「西」，最後成嫂「食糊」，但鄰居們一起離開時卻遇到車禍齊齊喪生。避過一劫的成嫂夢見3位「雀友」稱當晚12時要帶走成嫂，她驚慌中要求丈夫留家陪伴，本來約了八嫂打牌的她，亦延至凌晨12時後才出發，幸好最終沒事發生，當時鐘顯示已過了凌晨12時，成嫂便跟隨八嫂離家，但過了不久，突然傳來敲門聲，成嫂丈夫見八嫂來接人，一打開收音機才發現妻子剛才離開時，正是凌晨12時……

恐怖之處：打麻雀是港人的最愛娛樂，自然最能投入，而且「四人歸西」這個傳言，大家都聽過，化成影像便更加嚇人！



第一位：《死之境界》

主演：周潤發

內容：周潤發因事離開村落數天，回到村中，發現不少異樣，當中最經典的，就是周潤發與嚴秋華一起去看新娘，新娘擰轉頭，竟然係……沒有眼耳口鼻！現在回想起來，都覺得超恐怖！故事還未完，周潤發看見此一異象，自然拖着嚴秋華鬆人，冷不防嚴秋華說了一句：你走還走，畀番隻手我先！原來嚴秋華隻手已經跟身軀分離，周潤發望着那隻手，自然嚇到魂飛魄散！最後發哥逃離村莊，看報紙才得悉，全村因為鼠疫死清光了……

恐怖之處：在新界鄉村取景，又比市區陰森得多，單單是新娘一幕，已足以令人驚足幾十年！