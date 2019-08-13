【深夜字聊】有體力同專注力　盡享性福

Q：我是男生，快要30歲，結婚後初次跟老婆行房，發現自己夠硬朗，但一分心就很容易會軟下來，想知道是甚麼原因。從小開始就有自慰的習慣，曾經一天試過4至5次，只要有反應便會自慰。最近工作很忙，經常凌晨3時後才睡覺，朝早8點起床上班，自知對性方面功能及興趣減少，但一直沒有在意，在與老婆行房時才發現問題。我懷疑是因為：(1)以前自慰太多，而且是快速套弄，上網看了些資源說是有影響;( 2)睡眠不足及不定時;( 3)欠缺運動和營養補充。想知道箇中問題以及自己猜測的原因是否正確？

T君



A：閣下所歸納的因素，其不良影響有深有淺。關於少年時期的劇烈密集自慰經驗，既然早已停止，它未必會引致長期積弱和影響今時今日的性福，不用太過擔心。睡眠質素差、缺乏運動和均衡營養，的確會直接影響性能力，需要改善。



性愛新手享受性福，容易因心情緊張和經驗不足，而在臨場表現上差強人意。分心即難以持續充血，其實是自然生理情況，當男性顯得不專注甚至心不在焉，腦袋自會向性器官傳遞鬆弛訊息，不用分分秒秒皆如箭在弦。所以男性在性愛期間須專注，新手更需要練習，只有熱切地投入當下，清空各種繁雜思緒，才能全力以赴，提升性福。



運動方面，男性能經常鍛煉身體當然是好。據哈佛大學的一項研究顯示，男性每天步行30分鐘可降低41%患上勃起功能障礙的比率。如能進一步多跑步、遊泳、騎單車或做重力訓練，則更有利於強化性能力。不過就算男性沒時間或難以決志常做運動，至少也應注重保持良好的血液循環。其中，嘗試鍛煉盆底肌可向靜脈施壓，有助陰莖勃起時維持堅硬度。



睡眠質素是必須改善的，睡不夠、睡不好，整天精神狀態渾噩已夠當事人難受，若還要過性生活，它便容易淪為例行公事，或心有餘而力不足，掃興收場。此外便是遠離酒精，酒精是一種嚴重影響勃起的物質，還有戒煙和減重也是重點。



對於生活繁忙的都市人來說，養成規律生活習慣經常是知易行難。為着長遠美好性福，伴侶之間可多作鼓勵和提醒，逐步改善性問題根源。



李偉儀