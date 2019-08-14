【家樂事】走進鬧市樹屋　擁抱迷人山景

歐美地區的偌大生活空間總是叫人羨慕，不少家庭都擁有一個後花園，閒時種花、剪草，與大自然大打成一片，好不寫意。生活在石屎森林的香港人與其葡萄，不如花小小心思，拉近居住空間與屋外自然景色的距離，今次介紹的九龍區山邊住宅，就在370平方呎的蝸居內加裝了木色樹屋，與山景互相呼應之餘，亦展現了小單位設計的無限可能。



巧妙改動 建造舒適空間

為了在有限的空間內建造更舒適的居住環境，屋主邀來設計師Nelson Chow為何文田家居翻新，進行了巧妙的間隔改動。「屋主為一名任職設計師的男士，他希望家居有足夠空間擺放心儀傢俬，因此我拆去原來接連廳堂和房間的牆壁，設計成一個開揚的客飯廳空間，並在飯廳上加裝了猶如樹屋的懸浮闊樓，放置了一張4呎的雙人床後，便成為了可供坐立和平躺的休息空間。」原來的一房設計，只能讓二人在高身吧枱上進膳，但經改動後，舒適的六人聚餐也不成問題；用餐時間以外，餐枱便變身寬敞的工作枱，讓屋主處理其設計工作事宜。



用色沉實 凸顯窗外美景

Nelson表示，初次到訪單位時，已被窗外的翠綠山景吸引，繼而想到把這片叢林景致設計成屋中亮點，並用上沉實的顏色作配合，當置身於屋中往外望，數片落地玻璃猶如一幅風景畫畫框。「入屋後，會先經過金啡色的廚房，走到深藍色的客飯廳位置，再經一道梯走上淺啡色的休息空間樹屋，即使是樹屋旁的衣櫃，都分了淺啡、深藍上下兩色，令睡房和飯廳的空間更分明。」傢具配搭方面，設計師同樣花心思，用上水滴形座椅和木質餐桌等薄身、輕巧的傢俬，亦刻意避免太多入牆式設計，營造疏鬆感覺，凸顯家的味道。



懸浮樹屋 被包圍的親密

樹屋無疑是整個設計的亮點，雖然睡眠空間相對狹少，卻營造了一份被包圍的安全感；柔和的木色予人溫暖的視覺效果，而樹屋外圍的幾何陶瓷磚裝飾更是低調而優雅的設計細節。「樹屋內設有一個小窗，探頭就可以另一角度俯望種有植物的露台。」講到設計上的難度，Nelson指絕對是量度高度的準確性。「畢竟單位的樓底只是標準的10呎，我便根據屋主的身高設計了6呎飯廳、4呎樹屋，令他站立在飯廳時不會頂頭，坐在床上看書亦感覺鬆動。」