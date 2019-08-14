仁濟愛心福袋　為長者送關懷

香港人口老化問題嚴重，當中有不少獨居長者，缺乏適切的照料，非常需要身邊人的關心與問候。因此，仁濟醫院每年都會召集一班義工，登門探訪獨居及隱蔽長者，為他們送上關懷，並將滿載愛心的福袋送到「老友記」手中。早前，「仁濟關愛大使」唐詩詠與一眾仁濟董事局成員及義工無懼炎熱天氣，探訪沙田新翠邨近百戶獨居及隱蔽長者，親手將愛心福袋送贈到他們手中。



沙田新翠邨有三十六年歷史，居住了不少公公婆婆，當中很多也是獨居及雙老獨居長者，他們的子女都相繼搬出，只在假期來探望。平日的生活只到附近公園坐坐，十分孤單，有時遇上困難亦不知到哪裡尋求支援。獨居的張婆婆是家庭觀念極重的潮州人，年輕時受賞識到上海發展事業，但都因為不想離鄉別井而留在香港，獨力將幾個兒女拉拔長大。子女搬出後，張婆婆獨自居於新翠邨，平時甚少與人接觸。近年，不時有義工上門探訪，因大家都是潮州人，同聲同氣，漸漸無所不談，變得開朗。這天，仁濟義工一行十多人來訪及送福袋，讓張婆婆笑逐顏開。期間，仁濟董事局主席王賢訊更鼓勵她多參與長者中心的活動，結識新朋友。



登門探訪 長者感溫暖

歐伯伯和林婆婆是新翠邨的「開荒牛」，是最早入伙的居民之一，以前大廈無鐵閘，歐伯伯義務做保安員，後來更成為互委會委員，熱心街坊事務，不過近年記性變差，生活上大小事情也要靠太太提點。另一方面，林婆婆曾做白內障手術但不成功，視力不佳，需要歐伯伯幫助，兩夫妻互相扶持。他們收到福袋後很開心，覺得非常實用，並感謝在場各位的祝福。另一對公公婆婆陳伯伯和太太也在這裡住了三十多年，婆婆年輕時因交通意外，下肢要裝上金屬肢架，打風落雨都會痛，而且行動不便令她心情鬱悶，幸好間中落樓下坐，和其他公公婆婆交談，令她重拾歡顏。今次探訪嘉賓的出現，令他們兩夫婦覺得人間有情，深深感受到被關愛的幸福。



唐詩詠：探訪有意義，了解長者需要

唐詩詠於探訪後表示：「很榮幸能參與這次有意義的探訪活動，可以親身了解獨居長者的生活與需要。其實我們真摯的慰問與陪伴，已令他們樂透半天。社會上還有很多長者都需要我們的支持與關心，希望大家都多點關懷身邊的長者，讓他們能夠安享晚年。」



連續十年舉辦 傳播愛心

仁濟醫院一直貫徹服務社群的宗旨，關心社會不遺餘力，自2009年開始，連續第十一年主辦「愛心福袋/米」活動。今年，仁濟送出12萬個福袋，累積超過72萬份載有食糧及生活用品的福袋送予全港的獨居或隱蔽長者。活動於上月舉行啟動禮，仁濟一眾董事局成員及嘉賓身體力行，在荃灣石圍角邨探訪邨內長者，送上關心。