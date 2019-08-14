順風快遞：心情好差？飛多啲啦！

【維珍直航倫敦$3,731】

維珍航空推出直航倫敦優惠，只需HK$3,731起，連稅最平唔使五千三，出發日期由9月4日至12月5日。9月份開始，英國便踏入秋季，可以當地的公園如格林威治皇家公園或里奇蒙皇家公園逛逛，欣賞紅葉黃葉，沉浸在秋色之中。此外，秋天的倫敦有很多慶典，例如為期一個月的泰晤士河歡慶月，河畔有很多公開表演，場面熱鬧。



預訂日期：即日至8月16日

出發日期：9月4日至9月25日、10月2日至12月5日

網址：http://trip.com



【HK Express最新優惠 連稅8百蚊飛清萊】

HK Express剛剛推出最新一輪優惠！其中最吸引是香港飛清萊，來回只需HK$196，連稅約八百蚊；曼谷或清邁HK$276，連稅約九百；台中HK$216，連稅約七百五十蚊；石垣島HK$356，連稅約八百二十蚊；沖繩下地島HK$336起，連稅約九百四十；韓國首爾HK$376起，連稅約九百六十蚊；大阪HK$516，連稅約千二蚊，東京HK$616，連稅約千三蚊。



預訂日期：即日至8月18日

出發日期：2019年8月23日至2020年7月13日

網址：http://www.hkexpress.com



【約旦航空飛曼谷 連稅唔使千三蚊】

皇家約旦航空推出曼谷優惠，只需HK$505起，連稅唔使千三蚊，出發日期9月1日至10月31日。橫掂近期曼谷開咗幾個新車站，去Shopping行街都方便咗，又可以去發掘一啲新熱點！



預訂日期：即日至8月22日

出發日期：年9月1日至9月24日、10月3日至10月31

網址：http://trip.com



【直航赫爾辛基 連稅唔使四千蚊】

芬蘭航空推出直航赫爾辛基優惠，只係$3,700，連稅唔使四千蚊，已經包埋23KG 行李，來回仲要坐A350客機添！，仲儲到2千幾Avios添！出發日期仲橫跨冬天，大可去當地欣賞極光兼探吓聖誕老人！



預訂日期：即日起至8月23日

出發日期：9月2日至2020年5月31日

網址：https://www.finnair.com/hk-en