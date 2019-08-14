三界五行：驅魔行動　嚴格監管

早在幾千年前，古埃及、古羅馬、古印度已有驅魔術的存在，由族長或部落首長聯合巫師進行，隨着這些古老國度的消失，古法驅魔的法術也就失傳了。接下來，是教會的神職人員兼任驅魔人。因為人命關天，涉及教會聲譽，所以把關很嚴，而且定下很多規矩。



自1614年起，有教會職員開始為信眾驅魔，但當時不稱為「驅魔」，而是為有需要的人士舉行祈禱會，由資深的傳道者與幾名助手合作進行，如果這位人士神志不清而反抗，助手就合力把這位人士按在床上，以便祈禱儀式順利進行。但是，教會後來發現，如果這位人士並非被惡魔纏繞，而是真的有病，那就延誤病情，為了避免誤判，因此必須經醫生的診斷，否則，如患有癲癇症、中風、夢遊症等……將疾病當着魔，那就救人變害人了。



驅魔前，除了證實不是生病，還得符合以下四個條件，才考慮是否「着魔」（用粵語說就是「鬼上身」）：一，害怕見到聖物（聖母像、耶穌像、聖經、十字架等）；二，發出連親友也聽不明白的聲音，而且聲音明顯偏離其人的原聲；三，作出令人無法理解的舉動；四，身體出現超自然現象（例如，咬碎石頭、吞食泥沙、鐵塊）。出現上述單一情況，不可以輕率判斷是着魔，起碼同時出現兩三種情况才考慮，如四種情況都出現，那就必須緊急驅魔了。



方向宇