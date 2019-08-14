Chloé F/W　發放法式復古風

潮流來來去去，昔日流行過的穿戴和服裝不但不老，更給予設計師無限靈感。近幾年復古風在時尚界大熱，此趨勢更會繼續流行下去，環顧今個秋冬T台，多個時尚大牌都從不同的舊時代取經，其中設計師Natacha Ramsay-Levi以為Chloe秋季系列的風格基調定格在1950至70年代之間，將不同風格的服裝混搭出層層疊搭的造型，穿出率性的法式復古風。



設計師將柔美嫵媚與硬朗廓形結合，以細膩層次塑造充滿個性的造型。60年代的蝴蝶結恤衫飾演着柔美一角，搖曳飄逸的設計完美呈現品牌浪漫優雅形象，襯以男裝風格的窄身西裝、狩獵外套和乾濕褸，將女性的柔美感與硬朗的氣質形成反差，營造剛柔並濟的女性魅力。



由70年代的喇叭褲變奏而成的高腰長褲延續線條柔暢的A字剪裁，當年自由至上的混搭風與復古風完美組合，帶來富層次的造型，不拘一格。印花圖案化成華美裝飾，帶來復古碎花、錯視風格千鳥格，以及化成巴洛克浮雕裝飾的「Femininities」經典元素，而提花布亦綴滿全新的鏡像「C」字花押字圖案，讓造型變得豐富。

