征選遊：租靚車遊沖繩

近年流行遊日本，其中沖繩或許是最適宜自駕遊的地方。設於沖繩都市單軌電車線小祿站附近的Grace Okinawa，是當地較高級的租車公司，賣點是經常引入新款和大熱的車款，並可於預約時選擇在機場或酒店交收，十分方便。據知，老闆是愛跑車之人，因此該店同時引入多款後驅手動跑車，如Subaru WRX STI TYPE RA-R、NISSAN 2017 GT-R Premium Edition和CHEVROLET 2018 Camaro Convertible等大熱之選，日租價格由￥12,960（約HK$933）起。是次所租用的是較易駕馭的Mazda經典Roadster S Special Package（MX-5），6速手動波段寬容度高，加速得心應手，該車還有手動的開篷車廂，由那霸往沿海邊公路開車兜風的確一流！加上設有廣東話語音導航，對於香港人來說更得心應手。



想在沖繩遊車河，建議可到沖繩島北邊的古宇利島，這裏擁有3個著名的海灘及眾多Cafe、酒店，人氣甚高。連接該島與沖繩島對出屋我地島的，有全長達1,960米、於2005年開通的古宇利大橋，驅車到大橋上兜風，可觀賞到兩旁碧藍的海面，予人心曠神怡的暢快感覺。而距離古宇利大橋約10分鐘車程，便可到達當中人氣最旺的Tinu海灘，其對出海面有對名為Heart Rock的心形岩石，因有廣告在此取景而爆紅，也令古宇利島享有「戀愛之島」的稱號。



想見識大橋的宏偉，則不妨登上屋我地島的南端展望所，這裏可一次過欣賞大橋、海島和周邊的岩石。若想更上一層樓，則可登上展望台最高點，周邊設有咖啡茶座、紀念品店和洗手間，大家可以輕鬆攤抖一下。



Grace Okinawa

地址：沖繩縣那霸市金城3丁目8-14

營業時間：8:00am~8:00pm

費用：租車每日約￥4,860（約HK$350）起

網址：https://www.graceokinawa.com

鳴謝：Peach樂桃航空、Grace Okinawa

