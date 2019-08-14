4G筆電Galaxy Book S　單手拎得起

Samsung於美國發表了多款新產品，除了智能手機Galaxy Note 10及智能手錶Galaxy Watch Active2外，還有輕薄型筆電Galaxy Book S。



跟上代二合一設計不同，Galaxy Book S偏向傳統筆電形態，鍵盤與屏幕不能拆開，機身僅厚11.8mm、重960g，夠晒輕盈，女士也能單手拎起。機身採用陽極氧化鋁合金框架，能抵受一定外力，外層亦經過陽極氧化處理，具一定保護能力。



比起一般電腦依賴鍵盤操作，新機另一賣點是植入13.3吋10點觸控屏幕，可滾動、縮放畫面和控制裝置設定。處理器是Snapdragon 8cx，屬Qualcomm打造的全球首款7nm處理器，性能比上一代Galaxy Book 2提高40%，圖形處理能力提升80%，並採用無風扇散熱設計，稱得上又快又靜。



Book S電池是42Wh規格，充滿一次電可連續播片近23小時，續航力一流；而且配備專業調校的立體聲喇叭，支援杜比環繞音效Dolby Atmos。特別一提，此機可藉nanoSIM卡使用4G LTE網絡，上網毋須再靠Wi-Fi。將提供Earthy Gold和Mercury Grey兩色選擇，最快今年9月上市，售價為US$999起。