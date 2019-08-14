我係敢煮：咪講笑！勁甜長壽芽

我係「敢」煮

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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早幾日同幾位辣友（鍾意食辣友人嘅暱稱）敍舊，當然搵了間川菜館挑啲辣菜食餐勁，席間柯打了一道水煮牛，味道不過不失，最驚喜嘅係墊底嘅配菜，講嘅唔係咩薯粉鴨血，而係「長壽芽」。嗱～係咪大家都未聽過呢？見大廚出嚟問意見，惟有請教一下，哦～原來係花生嘅芽，即花生芽，就好似綠豆芽、大豆芽之類。點解叫長壽芽？因為花生芽含豐富蛋白質和粗脂肪含量，並含維他命、鉀、鈣、鐵、鋅等礦物質及人體所需嘅氨基酸及微量元素，除有長壽芽之稱，亦被譽為「萬壽果芽」。



最厲害係咩？係中小辣嘅水煮菜式入面，花生芽除蘸了辣油嘅辛香之外，入口係食到一種獨特嘅香味。最正嘅係，由於每一條花生芽都非常飽滿，一咬落去係會卜一聲爆開，之後係嘗到滿滿香甜嘅汁液，先爽脆，後清甜，超驚喜！



如果問外形，花生芽同一般大豆芽非常近似，但體積及身形就飽滿得多，拿上手，會發現係常見大豆芽嘅幾倍。點解平時很少在街市見到（其實間中都有菜販出售，只是大家都以為是大豆芽之類而不以為意），大家可以間中在菜檔或超市選購得到。至所以說間中，係因為菜農（就算係種花生嘅農夫）不會特意種植花生芽，只是在收割花生後，將剩餘嘅芽收集，普遍係自家食用，所以市面上並不多見。



不少都指花生芽可以生吃，除非知道來源及生產地（或自己種喇），否則都建議煮熟食用。烹調方面，其實同煮豆芽一樣，可以直接入饌，又或先汆水稍為辟去青草味亦可。如烹調水煮菜式，可先灼至7成熟，與灼煮過的薯粉、韮菜等放在鍋底，才放入肉片（牛肉、豬肉，甚至魚片），注入上湯及灑上花椒辣椒，最後灒上辣油即成。如果係炒肉絲就更加簡單，只需先將醃過的肉絲炒熟盛起，放入花生芽爆炒，下先炒過嘅配菜後，放入肉絲兜勻，下調味即成，係一味超簡單但非常爽口美味嘅下飯菜！