本日日本：吉野家出西冷套餐　有幾好食？

無肉不歡的朋友，相信唔會對西冷牛肉（Sirloin）感到陌生，這種一般指牛後腰脊柱兩側的肉，肉質細嫩，價格偏高，通常作鋸扒之用，但啱啱此牛肉卻跟牛丼連鎖店吉野家扯上關係——話說該連鎖店今年適逢120周年，所以積極擴充本身的Menu，最新搞作竟然諗到推出使用西冷牛肉製的重量級盒飯「特撰Sukiyaki重」，即日起於日本約1,200間店舖售賣，約50萬盒限定，當堂叫食客眼前一亮！



話說吉野家之前分別曾於國會議事堂內及羽田機場兩間分店，推出以國產和牛牛肩里脊炮製的牛肉盒飯「牛重」，其定價雖然偏高（超過1,000日圓），但推出後收到不少「想喺更多吉野家店舖享用高級牛肉商品」的要求。而「特撰Sukiyaki重」便正正係順應民意之作，木盒的白飯之上盛載了多達120克的北美產西冷牛肉，煮法是將西冷牛肉於牛丼煮汁輕炙，保持了牛肉的柔軟食感的同時，於牛肉飯上亦加了強調甜味的醬油汁。據講吉野家為此花了約1年時去開發，事關要所有分店做出相同水準味道實屬不易，最後要設置較小的壓力鍋才能解決問題。而木盒上的西冷牛肉每片厚1.8毫米，是經過多次厚度嘗試得出來的「最柔軟及美味的厚度」，叫人流晒口水！「特撰Sukiyaki重」一Set連生雞蛋、味噌汁及泡菜，售價860日圓，預計50萬份會於1個月內賣光，大家去開日本就有試趁手喇！



網址：https://www.yoshinoya.com/

