金雀嘴限定推廣專櫃　銅鑼灣崇光超市首次隆重登場

為了讓更多人以明碼實價就可以享用高品質「金雀嘴」，於8 月14 日起，「金雀嘴」以升級包裝於銅鑼灣崇光地下超市同大家見面，其專櫃設有6 款獨立貼上茶味的產品（包括桂花香、蜜蘭香、八仙、黃枝香、鴨屎香及芝蘭香）！另外更首次引入紅、銀及金色紙盒套裝，由入門級價錢到高級享受都一應俱全，首次開賣有多個優惠組合可以選擇，顧客可以挑選88 折或原價加送香港限定桂花香茶包盒裝。



「金雀嘴」鳳凰單欉產自於廣東省潮安縣鳳凰山脈，其中又以烏棟山所產的品質最佳。鳳凰單欉味醇厚芳郁，葉呈綠葉紅鑲邊，外型堅挺，主要因為烏棟山海拔約1200 公尺，經常雲霧繚繞，濕度高，日夜溫差較大，土壤肥沃深厚，富含有機物質及微量元素，這樣的地理環境提高甘甜的醣類物質，抑制了苦澀的茶多酚，亦造就了鳳凰單欉高揚的香氣及獨特蜜韻。



是次限定專櫃更有專人沖泡供客人即場試飲，亦有詳細資料說明每種茶特性，客人如果有選擇困難，歡迎詢問售貨員，「金雀嘴」定會為每個客人選出心頭好！



*如有爭議，屏山食品有限公司保留一切最終決定權。

銅鑼灣崇光百貨

售賣地點：香港銅鑼灣軒尼詩道555 號 （推廣專櫃設於超級市場內 B2/F）

售賣日期：2019 年8 月14 日至9 月 13 日 （上午10 時至下午10 時）

官方網站：https://goldenphoenixtea.com



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