dokiPal　土炮電話錶

作為家長，唔想小朋友沉迷智能手機，但又想隨時聯絡寶貝的話，電話手錶絕對係好選擇。香港品牌Doki最近就推出專為兒童而設的電話手錶dokiPal，手錶設計簡約，提供淺藍、粉紅2色，並對應IP68標準，1.5米水深都可以操作30分鐘，帶住去游水都冇問題。機面配備1.41吋彩色觸控屏幕，機側設有屏幕開關及返回鍵，操作時必須配合返回鍵。至於通訊功能，手錶只要插入nanoSIM後，即可使用電話、視像通話、VoIP（網絡電話）或訊息功能，透過《Doki》手機App，可為手錶新增不同聯絡人，一按即可以致電媽咪、爸爸等指定聯絡人，簡單易用。



dokiPal另備有GPS追蹤功能，手錶連接網絡時，家長即可於App內即可查閱手錶位置。為免小朋友上課時使用手錶，dokiPal內置「課堂模式」，可以遙距即時鎖定手錶所有功能，僅保留時間顯示。此外，備有「安全區」，手錶離開範圍家長就會收到通知，而長按機側「SOS」鍵3秒就會發出SOS求救通知並將定位資料及60秒環境聲錄音傳至預設聯絡人。順帶一提，廠商推出名為Doki SIM計劃，月費$158，僅提供無限數據，抵唔抵就見仁見智喇！