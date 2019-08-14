奶蓋整蛋糕　好味過Cream

連連鎖快餐店都推出奶蓋系列，就知珍珠奶茶的芝士奶蓋魅力無窮。但你又知不知道質感比忌廉濃稠、滑溜又略帶鹹味的奶蓋是怎樣做出來？跑馬地昇平街一間蛋糕店的店主Manci除了分享奶蓋的做法之外，還會教大家用奶蓋製作蛋糕。以乳酪代替牛奶的紅絲絨蛋糕軟硬適中，甜中帶酸本身已很適合夏季享用；面層搽滿香滑微鹹的奶蓋更進一步中和甜味，比普通忌廉蛋糕更好吃。



材料：

紅絲絨蛋糕：

低筋麵粉 155克

糖霜 150克

希臘乳酪 120克

菜油 110克

無鹽牛油 66克

發粉、鹽 各2.5克

雞蛋 1隻

雲呢拿油 1茶匙

紅色食用色素 少許



奶蓋：

甜忌廉 100克

忌廉芝士、鮮奶 各50克

糖霜 15克

鹽、藍色食用色素 少許

食用花 隨意



做法：

1. 用打蛋器拂打雞蛋、牛油和糖霜。

2. 與希臘乳酪及菜油拌勻。

3. 混合麵粉、可可粉及發粉後過篩。

4. 拌勻後加雲呢拿油及紅色食用色素。

5. 以攝氏165度烘焗45分鐘，室溫冷卻1小時後再放雪櫃冷藏2小時。

6. 用打蛋器拌勻忌廉芝士、甜忌廉、鮮奶、糖霜及鹽，製成奶蓋，預留少許與藍色食用色素混合。

7. 把紅絲絨蛋糕切件，搽滿奶蓋，以藍色奶蓋及食用花裝飾。