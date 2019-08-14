【深夜字聊】套房隔音差 行房點算好？

香港地房租貴，難得住到去套房仲要就住就住咁住，講緊就係喺呢位女網民身上發生嘅事。佢話：「我同老公租住套房，諗住儲錢兼等抽中居屋，只係呢間套房嘅隔音真係麻麻。話說住入去嘅頭一晚，就發覺聽到隔籬房嘅聲，我哋就知大鑊，咁我哋行房嘅聲音，咪同樣會被人聽到囉？結果經過我同老公研究，發現廁所嘅隔音係最好，於是我哋惟有喺廁所度進行。不過廁所真係好細，我哋只能做到一個動作，而老公又相當好耐力，真係搞到腳抽筋！於是早前我哋決定每個月搵兩晚喺外面爆房，你哋話搞成咁，認真辛苦呀！」



網友神回應：



凡語人：呢勻真係冇得做又忟，有得做又驚呀！邊個叫你哋冇樓又要結婚呢？兩公婆一齊捱吓，等吓未來苦盡甘來嘅日子啦！



KT：如果唔係有呢啲經歷，又點顯得以後嘅生活可貴呀？你呻吓就好喇，起碼你都有個鍾意嘅人同你一齊捱，我家陣仲係單身狗，想搵個人陪吓都冇。



詩樂：香港地係咁㗎啦，你哋起碼可以喺外面租地方住，如果同長輩一齊住嘅話，你哋仲麻煩呀，起碼家陣都算係有個二人小天地啦。



Tam：點解你哋之前唔喺夜晚睇吓間套房呢？租完先至發現隔音問題冇得投訴喎。下次你哋就要聰明啲喇，或者好快就抽到居屋呢！



