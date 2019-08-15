【健樂事】真係咁猛？「鬼壓床」關疲勞事！

今天是農曆七月十五，即盂蘭節正日，民間稱之為「鬼節」，不知是否心理作用，總覺得陰氣特別重，很易令人疑心生暗鬼。假如入睡後還出現「鬼壓床」情況，即頭腦明明清醒，手腳卻動彈不得，怎會不被嚇一跳？其實「鬼壓床」不一定是鬼作怪，很可能與睡眠癱瘓有關。想解開心中疑團？以下Q & A或能為大家提供答案。



Q1.何謂睡眠癱瘓？

A1.睡眠癱瘓（Sleep Paralysis）又稱睡眠麻痹，普遍出現於剛剛入睡及快將甦醒之際。患者感覺清醒，卻無法活動手腳，或開口說話，甚至會聽到怪異的聲音或看到恐怖的影像，徵狀如「鬼壓床」，令人誤以為是邪靈作怪。



Q2.為何四肢會動彈不得？

A2.人的睡眠狀態可分為4個階段，分別為入睡期、淺睡期、深睡期，以及快速動眼期（REM），而每晚入睡，我們通常會經過3至5個循環周期。當進入REM期間，身體與大腦的連接訊息會中斷，運動神經元處於靜止狀態，肌肉會完全放鬆，所發的夢亦是最為深刻，而所謂睡眠癱瘓是指意識在此時突然覺醒，四肢卻未脫離REM狀態，以致無法活動，再加上腦海不斷浮現REM的殘留夢境，在這種半睡半醒的狀態下，人們好容易會把所有幻聽、幻覺當作現實，以為真是「撞鬼」或「鬼壓床」。



Q3.為甚麼會出現？

A3.導致睡眠麻痹的成因離不開睡眠不足、過於疲累、壓力太大、飲酒或進食了某類藥物所致，有時候在陌生地方過夜，睡不安寧或失眠，亦有機會產生焦慮、發噩夢，繼而出現「鬼壓床」的情況。另外，「鬼壓床」有可能是患有渴睡症或罕見腦病的徵兆，所以不能掉以輕心。



Q4.應該如何處理？

A4.睡眠癱瘓一般持續數分鐘至半小時，因過程恐怖，患者通常會作出掙扎，包括握拳、大叫等，但由於身體未脫離REM狀態，如強行醒來，反會清晰記得整個體驗，加上精神委靡，很快會再經歷多一次睡眠癱瘓。正確做法應是放鬆身體，告訴自己這現象只是睡眠癱瘓，並非畀鬼壓，然後繼續入睡，睡醒後就可以把這經歷忘掉。若患者感到不安，可試試練習478呼吸法。首先，緩緩地用鼻子吸氣並默數4秒，繼而閉氣數7秒，最後數8秒，期間慢慢以嘴巴呼氣。透過持續調節呼吸，有助放鬆身心。



Q5.有何方法預防？

A5.要預防睡眠癱瘓，最重要有充足睡眠，建議睡前可飲杯牛奶或聽音樂，有助睡得安穩。睡眠欠佳有可能是受雜念影響，有一個幫助入睡的竅門就是集中思考一件事物，如回想一些電視劇的情節、畫面等。若對自己的睡眠質素有疑問，最好請教醫生，若睡眠癱瘓是由渴睡症而起，更應正視和及早治療。