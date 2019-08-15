捷克布爾諾　拜會歐洲第二大人骨教堂

人會唔會變鬼我唔知，但會留一堆白骨就毋席置疑。



重口味的歐遊朋友，想睇人骨教堂多數會去距離首都布拉格約80公里的Sedlec Ossuary，內裏的人骨設置成不同裝飾，真的令人看得有點心寒。想再作深導的，再往東一邊至布爾諾吧！它是捷克第二大城市，也是南摩拉維亞州的首府。



市內的St. James教堂，於2001年被發現地下室竟藏有5萬副人骨，成為歐洲第二大人骨教堂（僅次於巴黎的地下墓穴），並於2012年首次對外開放。據知，這些人骨均有400多年歷史，有的是因當時的傳染病死去被埋葬，有的則是窮等的平民百姓。他們本來都葬在附近周邊，但因城市要擴建發展，以及騰出新墓髒空間而建立此地下室。



然而，這人骨教堂入場費十分便宜只需CZK140（約HK$6），骨頭也沒有化成不同陳設，老老實實、整整齊齊的堆放在數個地下室內，並設有十字架為他們守護，予人壯觀又嚴肅感覺。



Ossuary underneath the Church of St. James

入場費：CZK140（約HK$6）

開放時間：9:30am~6:00pm（星期一休息）

地址：Jakubské nám., 658 78 Brno