17款氣派中秋禮籃登陸一田網店eGift 指定信用卡享10%回贈

中秋佳節，秋賞豐年，一田特備中秋送禮提案，由即日至9月4日，一田網店eGift (https://egift.yata.hk/) 推出17款貴氣中秋禮籃，無論是集結當造果物的果籃，匯聚醇酒茗茶美饌的禮籃，還是原箱日本直送旬果禮盒，都一應俱全。



例如主打禮籃「圓月特秀瀛果盛合」(HK$1,188)，滿載北海道紅肉蜜瓜、長野香印提子以及巨峰提子禮盒等8款以甜度著稱的日本旬果，以特高甜度送上最甜蜜的祝福。而特色主題禮籃「養生茗茶禮籃」(HK$988) 則集結了無花果、神石榴、麒麟果等一系列養生果物，配上茗茶和烘焙果仁等健康小吃，迎合日益注重健康的都市人，彰顯別具一格的品味和心意。今年全新推出的「桃之盛薈選」(HK$888)，一盒有齊黃金桃、水蜜桃、白桃酒和白桃汁，多角度細味瀛秋之旬果。



所有禮籃價格由$528至$2,188，每款均由一田果物專家親自挑選和設計，並享有專人跟進及免費送貨，方便之餘亦有品質保證，無疑是送禮的最佳之選。



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美國運通信用卡會員除了可獨家選購集日本頂級旬果與高雅醇酒茗茶御品為一的「秋月御品禮籃」(HK$1,988)外，更可以82折購買香甜汁多的原箱直送「長野水蜜桃禮盒」(原價:HK$888)。訂購中秋禮籃每滿HK$2,000，再獲HK$200即時回贈，多買多減！立即訂購！