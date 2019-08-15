三界五行：鬼節期間　勿玩靈異

以驅魔人為題材的電影有好幾部，其中最震撼一時的是1973年推出的《驅魔人》，被譽為「恐怖片鼻祖」，根據同名小說改編，小說題材來自一位在美國擔任過驅魔人的神父，神父把他成功解救被凶靈附體的小朋友過程紀錄和有關日記送給小說家，小說發行後不久即拍成電影。



真實故事是這樣，馬里蘭州一名13歲男童與姑母在家中玩通靈遊戲，兩人都被靈異附體，幾天後，姑母離奇死亡，家中出現很多無法解釋的超自然現象，例如家具無緣無故抖動、移位，男童情緒不穩，本來溫馴的性格變得非常狂躁，身上出現一些莫名其妙的符號，以及被抓傷的痕迹。家長帶他看醫生，醫生詳細檢查後，說他一切正常，再帶他去精神病院找專家診治，同樣是一切正常。家長沒辦法，只好去教會向鮑登神父求助。鮑登神父雖然有多年驅魔經驗，但像這男童的情況他從來未見過，於是決定努力嘗試。驅魔儀式在每晚入黑時分進行，直至清晨四點半才結束，初時雖由四名助手分別按着男童的手腳，男童卻力大無比，曾經多次反抗，打傷四名助手，但經過神父連續六星期誦經和說法，驅魔成功，小孩回復正常生活。



故事說到這裏，順便提醒各位，農曆七月十四前後，這幾天千萬不要玩碟仙、筆仙這類靈異遊戲，寧可信其有，不可信其無，以免因為時運低，身體和精神狀態欠佳，容易招惹魔鬼上身。



方向宇