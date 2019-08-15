金門建功嶼　進擊的「採蚵人」

金門十景之一「建功嶼」，又名鰲嶼、珠嶼或董嶼，位於浯江溪口，是個面積僅500平方米的小島，是金門本島與烈嶼（小金門）間的重要衞哨，1949年國軍於島上建立了據點（W038據點）嚴控金烈水道，在60年代把它改名「建功」。一直屬軍事管制區的它，至2002才正式開放觀光。建功嶼特別之處，是漲潮時獨成一礁，退潮時卻會現出一條石板道，連接金門本島，在每天乾潮前後約1.5小時內，都可沿此路徒步登島。



在長約500米的石板道上，有4個非常顯眼的「採蚵人」站着，它們是芬蘭建築師藝術家Marco Casagrande的裝置藝術，身高約6米的它，材料為穿孔噴砂不銹鋼板，從2013年起便屹立此處，提醒我們這一帶原來是海蚵（蠔）的養殖區，金門人賴以為生。如你站石板道上，只須踹下便可細看路兩旁的濕地，觀察潮間帶上豐富多樣的生物活動，在泥灘上一個個小洞內，原來都住滿了大小螃蟹，只要細心安靜等待，牠們就會慢慢逐一爬出洞外散步。在泥窪中，還有不少彈塗魚及小魚毛或游或跳，感覺這片泥灘還滿有生命力。



石板道頗長，我們花近15分鐘才登上建功嶼，先到小島南側看看高9米的鄭成功石像。它用上48塊「泉州白」優質花崗石合雕而成，是由鄭成功的故鄉福建省南安市贈送，石像遙望的正是故鄉的方向。在島另一側，就有昔日國軍留下的小堡壘，你可捐進小小的哨崗，或空蕩蕩的炮台中眺望遠方對岸，想像昔日兵哥們離鄉歸不得的哀慟心情。



建功嶼

地址：金門縣金城鎮建功嶼

潮汐時間：https://kinmen.travel/zh-tw/guide/jiangongyu-islet-tidal

鳴謝：金門縣政府觀光處、台灣觀光局





