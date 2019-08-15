靈敢侶情：父母的愛非必然　請珍惜！

最近跟很多父母聊天，發現原來這一代的父母，真的很難做。



在資訊發達的年代之下，孩子已經可以循不同渠道接收知識、道理、道德和價值觀，因而父母若少一點辯論能力，都未必拗得贏孩子。



有位媽媽就這樣對讀中一的女兒說：「你好多痰，不准吃雪糕。」



女兒轉身，立即上網找資料，然後振振有詞地反駁媽媽：「過量的紅肉、漂白了的白米、加工過的油，都會惹痰，我今晚不吃飯了。還有，爸爸的二手煙都會惹痰，你叫他戒煙。」



我聽到之後，真的答不上話，事關這個女兒說的，並沒有錯。



「所以就算我氣得出煙，都不能罵她。」這位媽媽對我說。「現在我還要追上潮流、了解她的興趣、學潮語，盡力跟她溝通。唉，忍囉！」



而另一位媽媽，就忍無可忍了。她那個讀小四的兒子，天生一口政客嘴，轉數又快，經常激到媽媽彈上彈落。終於在某晚，媽媽在一怒之下，打了兒子一巴掌。



阿媽打仔一巴掌，在不少人眼中都好平常（雖然我不贊成體罰），但在老師和社工眼中，就不同講法了。在社福機構對保護兒童方面開始醒覺之下，班主任在聽過兒子的哭訴後，立即召見這位媽媽，希望了解當中是否涉及虐兒。



經過一輪自辯、解釋、保證，這位媽媽回到家裏，還得向兒子道歉：「對不起，打人是錯的，媽媽不應該打你。」



她看着兒子低下頭，口裏說出「我原諒你」這一句之後，立即衝入洗手間，坐在馬桶哭。



「我哭是因為……還好阿仔沒有被社署帶走。」她嘆了一口氣，取笑自己「前世欠咗佢」。



但以上兩個情況，原來都不算太慘情，更令父母進退兩難的，是物質。



「有時不是家長想給孩子物質，而是學校要求，例如上課要用平版電腦、做功課要上網。」媽媽A說。



「對對對！」爸媽B肉緊地接着說。「暑假一到，學校就安排一堆海外活動，第一選擇去歐洲遊學，第二選擇回國內，第三選擇留在香港學電腦，都要三千多元！」



最後，爸媽B選了甚麼？



「老實講，我們真的負擔不到歐洲遊學，但又不想讓她回國內，最後便惟有選擇留在香港學電腦。」



「結果如何？」我問。



「阿女整個暑假都哭喪着臉，因為她的同學都去了歐遊。我們跟她說：『人比人比死人啊阿女！』怎料她還我們一句『你想我死嗎？』唉，氣死我們了！」



「但我們都要堅持，不去就是不去，這個價值觀不要得。」爸爸B堅定地看着媽媽B說。



我們是成年人，當然明白跟人比較是一件很傻的事，但回憶過去，我們這班老人家，想當年在兄弟姊妹之間，都會因為被父母偏心而記到現在；那同學之間的比較，在孩子的世界裏，還不是一樣。



聊到這裏，我想起以前。



以前，別說被打一巴掌，就連被打到爆眼、全身藤條痕，老師都只會望一眼，多事的，或許會問一句，然後就繼續教書了。



又，以前，我由徙置區搬上屋邨，同學當中，有些仍然住木屋和鐵皮屋，所以窮對於我們來說，是正常的，甚至乎，我們不知道甚麼叫窮。當然，有時總會出現一兩個炫富的同學：「我住居屋的！我有自己的睡房！」但在當時窮才是大多數的社會，這類罕有富貴的同學，多數會被排斥，哈哈！不過，亦由於我們都活在沒有太大比較的群體生活之下，所以當身上有十元去秋季旅行，買罐汽水吃包薯片，已經夠樂上一星期了。



再講以前，只有兩間大學，所以讀不到書都是正常的。因而，商業社會上的工種，都會切合市民能提供的生產力去定位：中層的工作，例如中五秘書、中七高級文員都比現在多。那時候，讀完中五升不到預科，可以打寫字樓工，或者考入銀行做櫃枱員，只要勤勤力力，腳踏實地，再排隊上公屋，生活不會成問題。若只讀到中三，就學一門手藝吧，然後由學徒做起，只要肯學肯捱，再儲10年錢，說不定還可以當老闆。



但現在嗎？滿街都是大學生，工種亦變成沙漏型，即是高級和勞動工種都多，但中層的愈來愈少。考完DSE想做個文員？人家分分鐘寧願改職銜，用相同薪金請個大學畢業、精通兩文三語的。於是，有些父母發現孩子在香港真的讀不上，就只好花去半生、甚至一生的積蓄，送孩子去外國讀書繼續升學。希望「浸過鹹水」，孩子的下半生不用過得太淒涼。



聽完這些例子，可能你仍會覺得很離譜，怎可能父母要「揸頸就命」、賠上一生？但沒辦法，時代、制度、教育、科技都變了，孩子生長在這種種之下，亦不可能像上三代般過日子。



不過，無論是甚麼年代的父母，其實都有困難的一面。以前的父母，因為窮，用的，就是勞力；現在的父母，生活雖比以前好，但用的，就是鬥智鬥力，甚至要掏空心力。



所以各位孩子們，你的父母雖然會呻，雖然覺得辛苦，但以上每一個媽媽、每一對父母在呻過之後，最後都會講：「無論點，佢都係我個仔／女，畀到佢嘅，我一定會比，但求佢開開心心。」



時代雖然變了，但我相信，無論香港變成怎樣，父母愛護子女的心情，都不會變。我為有幸遇上一對好父母的孩子而高興，孩子們你要知道，擁有一對愛錫自己的父母，並非必然，所以，要好好珍惜啊！



周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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