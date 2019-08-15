美食博覽開鑼　必掃每日優惠

一年一度的美食博覽正式開鑼，焦點除放在來自世界及本地的最新產品外，會場限定的每日優惠，自然亦成為掃貨熱點。



金鮑輪盤大抽獎：本地一間老字號海味店，就準備100罐總值4萬港元的罐頭鮑魚，在會場特設金鮑輪盤大抽獎，凡購物每滿5千港元，即可參加抽獎1次，有機會獲得3罐15頭金鮑魚。（攤位號碼：3B-A02）



限量超值福袋：有多年歷史的本地食品公司，推出多款本地製作的食品優惠，除月餅、小吃、糕點等以特惠價發售外，今年亦推出憑美食博覽入場小冊子的優惠券，即可於會場攤位內，以HK$180，購買原價HK$378的限量超值福袋，比半價更抵買。（攤位號碼：1B-C02）



限持搶購HK$5伊麵：以優質及口味出名多選擇作招徠的麵食公司，今年就在美食博覽推出每日中午12點正開始，以HK$5優惠價供應每日限時限量200份的5包裝即食伊麵，即是HK$1/包。（攤位號碼：1C-B02）



買1送1花膠漢堡：創意無限的海味專門店，今年美食博覽除推出扒花膠的攤位遊戲外，亦將花膠炮製成全新的花膠漢堡（原價HK$68/個），每日都以買1送1的特惠價回饋食客。（攤位號碼：1C-A10）



月餅優惠組合：一直堅持以優質食材、香港製造的本地傳統餅家，今年就以人氣超萌角色作為新口味月餅的主題。在美食博覽舉行期間，以會場優惠價HK$180即可購買原價HK$328的限定精品套裝，包括草莓乳酪奶皇月及香橙乳酪奶皇月各兩個、1隻迷你陶瓷碟、1套餐具及1個環保袋，是超值之選。（攤位號碼：1E-A02）



超值韓國水蜜桃：8月開始進入水蜜桃的季節，來自韓國的品種近年亦是大熱之選。專營韓國當造水果的食品公司，每日在會場推出限定數量的特價原盒水蜜桃，以HK$100/盒發售。（攤位號碼：1D-B02）