限量發售！Dyson科技家居組合　會場高達7折優惠

講到近年至潮人氣家電品牌，當然唔少得擁有好多粉絲的「Dyson」。不過無論你是不是「Dyson」粉絲，都不可以錯過於8月15日至19日，在灣仔會展舉行的「Home Delight Expo家電．家品．博覽」，因為會場有大量「期間限定」，更有不少超值優惠，全場貨品優惠高達7折，令人心動不已。



品牌王牌系列

其中屬於品牌王牌系列，最新型號的Dyson V11™無線吸塵機，當然是消費者首選潮物。Dyson V11™無線吸塵機不但設計時尚，功能更加是歷代之冠！最新賣點是吸塵機具有智能感應，能夠分辨出地板或地氈，從而自動調節吸力，清潔家居無難度！機頂設有顯示屏，可顯示所選電力模式、剩餘使用時間、濾網保養提醒及組件接合不良等，讓你輕鬆掌控！現代人注意家居健康，當然不能忽視清潔塵蟎問題，Dyson超強吸力吸塵機，配合專業吸頭，每天睡覺前輕鬆吸一吸，不但塵蟎天天遠離你，更有效杜絕家居致敏原！



優惠限定組合

另外，活動更展示獨家金色Dyson V11™ Absolute+型號，配備Dyson V11 Dok™收納架，採用直立式設計，能存放吸塵機及配件，亦同時具充電功能。還有的是扮靚時不能缺少的會場獨家型號黑紫色Dyson Supersonic風筒HD03，顏色搶眼兼且配備了全新柔和乾髮風嘴，適合纖幼頭髮及敏感頭皮人士使用，保護秀髮、鎖色。而Dyson Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機 HP04，可捕捉細菌、病毒及小至PM0.1的潛在有害污染物，是近期處理家居空氣問題的好幫手！除此之外，會場內推出多款限定組合，折扣優惠最高可達HK$3,990。其中購買最新型號Dyson V11™無線吸塵機、Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機HP04連Dyson Supersonic™風筒組合。原價 HK$16,140，現優惠價HK$13,380，節省高達HK$2,760，更可獲贈價值HK$950 的風筒專用底座及玻璃HEPA濾網，優惠總值HK$3,710。



「Home Delight Expo家電．家品．博覽」

日期：2019年8月15日至18日（10am-10pm )、2019年8月19日 （10am-6pm）

地點：灣仔會議展覽中心 HALL 3G A02