HSE Audio Masterline 7　發燒唱放瑞士手製

想欣賞黑膠唱片最細緻音色，唱放是關鍵一環，而這部來自瑞士的Masterline 7，售價超過70萬元，於瑞士手工製造，採用最發燒級的內部元件，確保誤差少於0.002%，品牌創辦人Robert Huber曾擔任名廠Studer工程師數十年，善於處理模擬音訊放大，確保音訊放大的同時亦不失原音細節，Masterline 7可說是當中表表者。



HSE Swiss成立於1987年，來自瑞士蘇黎世，是Robert Huber的自創品牌，而頂級唱放Masterline 7採用雙單聲道設計，左右聲道完全獨立，無論增益、阻抗與容抗調整都是獨立處理，加上純A類全平衡線路，就連細部的線圈都是由廠方自行繞製。Masterline 7的功能非常全面，提供7.5Ω至1k2Ω抗調整範圍，共分24段，增益是0至82dB，多達37段，比不少前級有過之而無不及。此外，頻率響應達1.5Hz至150kHz，高低音覆蓋全面細緻。

