生活夜校：為甚麼福建人聚居北角？

近期北角的福建人成為新聞焦點，也令人十分好奇，為何福建人會聚居於北角呢？原來在上世紀四、五十年代，因為有不少上海人居於北角，當地曾有「小上海」之稱，但不到十年後，就被「小福建」之名所取代。



眾所周知，福建省以海為鄰，不少福建人早已飄洋出海謀生，香港開埠後便有福建人來港經商，當時集中在上環、灣仔及銅鑼灣。到了20世紀上半葉，有大批福建人經香港前往東南亞打工，其中郭春秧便是早年移居印尼爪哇的福建人，後來成為糖業鉅子，上世紀二十年代初，他來港營辦商業銀行和船務，又在北角填海及建築碼頭，讓爪哇運糖船停泊，1921年他成功投得北角發電廠（即今天的城市花園）旁一幅面積達7萬5千平方呎的土地，原本計劃興建糖廠，因此有了「春秧街」與「糖水道」，後來卻因為糖價不斷下跌，於是將土地改為興建住宅，從此這一帶成為福建移民聚居的中心。



上世紀五十年代，菲律賓和印尼開始抑制華商，於是一些福建華僑轉到香港生活，並申請福建親人來港團聚，到了六十年代，有十多萬名印尼華僑響應中共呼籲回中國，後來部分華僑因無法適應內地生活而遷居香港。這些新來港的福建人由於言語不通，為了互相照應，大多數住在北角，如新都城大廈、僑冠大廈和美侖大廈等，因而形成了「小福建」。1962年，旅港福建商會亦搬至北角，4年後在渣華道建成福建中學新校舍。



至於本來聚居於此的上海人，則逐漸遷離此地，六十年代，在北角的福建人口已經遠超過上海人，從此北角沒有了小上海之稱。