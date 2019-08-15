【深夜字聊】下體持續脫皮　可以洞房嗎？

Q：想問龜頭持續了半年一直有些死皮，好似甩皮咁，又有少少痕癢，斷斷續續好番一至兩星期，然後又復發，平時用清水處理，同埋返工都好大汗。已去睇過衞生科話唔係性病，那麼我應該點處理，有沒有斷尾方法或治療呢？還有可唔可以洞房？

C先生



A：龜頭脫皮持續不止，嚴重者患處活像腳踭乾燥龜裂那般，令男性容易誤以為自己感染了性病，惹來猜測和苦惱。



龜頭脫皮多發生於包皮過長的男性身上，主因是包皮內的分泌物無法排出，在龜頭和過長的包皮之間(亦即包皮腔)之內，積存了大量包皮垢。墜落的上皮細胞、腺體分泌、汗液等等，令有異味的包皮垢充斥，構造了一個溫熱、潮濕的細菌培養基地，一旦病菌進入便可產生炎症，出現包皮龜頭炎的表現症狀：包皮紅腫、充血、脫皮、龜頭有異味、發癢或有灼熱、疼痛感，重者可有淺小潰瘍或糜爛，化膿後可流膿、味臭。



閣下可多加留意自己有沒有包皮過長，如有，現時脫皮問題有機會是包皮龜頭炎初發之警號，應盡快處理避免惡化。其中較常見是念珠菌作祟，導致了性龜頭炎，初起徵狀就是包皮乾裂、脫皮以至是纖維化。



念珠菌龜頭炎是一種容易治療亦可根治的真菌感染，須留意治療期間最好避免房事。若治療期間會發生性行為，便應百分百堅持正確及持續使用安全套以防止反複感染女方並患上陰道炎症。建議閣下盡快約見醫生，透過詳細檢驗，準確治療病情。平日穿着透氣性佳的棉質內褲，並注意加倍勤換，洗澡時以溫水清洗患處，可嘗試有沒有包皮垢可被擠出。如的確有包皮過長困擾，可於痊愈後，進一步徵詢醫生意見，考慮進行包皮環切術。



李偉儀